Siniestro de tránsito fatal en Punta de Rieles: un motociclista de 30 años murió tras chocar con un auto

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este miércoles en un comunicado sobre un siniestro de tránsito fatal que involucró a una moto y un auto en la tarde del pasado lunes en Avenida Punta de Rieles y Camino Delfín.

Según informó la jefatura, al lugar acudió un equipo de emergencia móvil. Allí, un médico constató la muerte del conductor de la moto, un hombre de 30 años.

En tanto, el conductor del auto, un hombre de 35 años, dijo que se encontraba circulando por la Avenida Punta de Rieles, rumbo a Camino Maldonado, cuando intentó rebasar a un auto, y no se dio cuenta de que en el mismo sentido venía la moto realizando ese mismo movimiento, sin poder evitar el choque.

Policía Científica concurrió al lugar y realizó relevamientos.

Mujer de 70 años falleció en La Blanqueada tras ser embestida por el ómnibus del que se bajaba

El pasado lunes, la Jefatura montevideana informó sobre otro siniestro de tránsito con resultado fatal que ocurrió en Avenida Dámaso Antonio Larrañaga y Joanicó, en el barrio La Blanqueada, donde una mujer de 70 años murió tras ser embestida por un ómnibus del cual acababa de descender.

Los efectivos policiales se encontraron con la víctima ensangrentada en el suelo de su casa. Foto: Estefania Leal

De acuerdo a las actuaciones por parte de la Policía y un relevamiento de las cámaras de videovigilancia, la mujer descendió del vehículo, cayó hacia atrás y fue embestida por el ómnibus.

La mujer recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladada a un hospital, donde falleció.

En tanto, al chofer del ómnibus se le realizó una espirometría que arrojó resultado negativo.