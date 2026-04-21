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El País Información Policiales

Taxi embistió a una bicicleta y la conductora del birrodado quedó con su cabeza dentro de una boca de tormenta

El siniestro de tránsito ocurrió en el cruce de las calles León Pérez y Ortiz de Zárate, en el barrio Cerrito de la Victoria en Montevideo. Vecinos denunciaron demora de media hora tras llamar a ambulancia.

El País
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21/04/2026, 19:59
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Grave siniestro de tránsito en Cerrito de la Victoria
Grave siniestro de tránsito en Cerrito de la Victoria. Mujer terminó con la cabeza atorada en boca de tormenta.
Foto captura de pantalla de Telenoche (Canal 4).

Una mujer resultó herida este martes tras protagonizar un grave siniestro de tránsito en el barrio Cerrito de la Victoria, en Montevideo, en una situación que generó preocupación entre vecinos por la demora en la asistencia médica.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles León Pérez y Ortiz de Zárate, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron un taxi que circulaba por León Pérez y una bicicleta que lo hacía por Ortiz de Zárate, según reportó Telenoche (Canal 4). A raíz del impacto, la mujer que se desplazaba en el birrodado cayó al pavimento y, en su deslizamiento, terminó con la cabeza atorada en la boca de tormenta ubicada en la esquina.

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Según relataron testigos al citado noticiero, la víctima permaneció consciente en todo momento y respondía a las preguntas de quienes intentaban asistirla, aunque manifestaba dolor y pedía insistentemente que se llamara a una ambulancia. Tanto vecinos como efectivos policiales realizaron reiterados llamados al servicio de emergencia, que —de acuerdo a los presentes— demoró aproximadamente media hora en arribar al lugar. En total, indicaron, la ambulancia fue solicitada en tres oportunidades.

Grave siniestro de tránsito en Cerrito de la Victoria
Grave siniestro de tránsito en Cerrito de la Victoria. Mujer terminó con la cabeza atorada en boca de tormenta
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Durante ese lapso, quienes se encontraban en la escena evitaron mover a la mujer debido a la complejidad de su posición y al riesgo de agravar eventuales lesiones. Una vez en el lugar, el personal médico debió realizar diversas maniobras para liberarla de la estructura pluvial y colocarla en una tabla rígida antes de trasladarla a la camilla.

Finalmente, la mujer fue retirada y derivada a un centro asistencial, donde será evaluada y sometida a estudios para determinar la entidad de las lesiones sufridas. Las circunstancias del choque continúan bajo investigación.

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