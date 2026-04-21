Internaron en el Inisa a dos adolescentes que violaron y abusaron sexualmente de una joven en Montevideo
La víctima fue conducida a una vivienda donde, según su relato, fue obligada a mantener prácticas sexuales no consentidas con tres individuos.
La Fiscalía de Adolescentes de 3° turno, a cargo de Raúl Iglesias, logró responsabilizar, mediante proceso simplificado, a dos adolescentes como responsables de dos infracciones gravísimas tipificadas como delitos de violación y abuso sexual especialmente agravado, en un caso ocurrido en setiembre de 2025 en Montevideo.
Según informó Fiscalía, dos adolescentes de 14 y 15 años se encontraban en una plaza de la zona del shopping Nuevo Centro cuando, tras reunirse con conocidos, entablaron contacto con un grupo de jóvenes y las invitaron a trasladarse hacia otro barrio con la excusa de "comer y tomar algo".
Una vez en el lugar, las jóvenes fueron separadas mediante engaños. Mientras una de ellas logró evitar una situación de abuso y regresar a su domicilio, la otra fue conducida a una vivienda donde, según su relato, fue obligada a mantener prácticas sexuales no consentidas con tres individuos (un adulto y dos adolescentes).
Tras lo ocurrido, la víctima logró salir del lugar y pedir ayuda en la vía pública, siendo asistida por personal de un comercio que dio aviso al servicio de emergencia 911. Posteriormente, las actuaciones policiales, registros de videovigilancia y pericias forenses permitieron reconstruir el recorrido, ubicar el sitio donde ocurrieron los hechos e identificar a los implicados.
Finalmente, la Justicia entendió acreditada la responsabilidad de los dos adolescentes en calidad de autores, imponiéndose la medida socio-educativa privativa de libertad de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el término de dos años y seis meses.
¿Cómo hacer una denuncia a través de la Línea Azul?
Las denuncias a la Línea Azul pueden hacerse a través de dos mecanismos: por teléfono o en línea.
Por teléfono
- Línea gratuita: 0800 5050 (desde cualquier teléfono)
- Desde celular: *5050 (llamada gratuita)
En línea:
- Ingresando en el botón "iniciar trámite en línea" en la web de gub.uy o INAU, completando el formulario.
- Enviando un email a: [email protected]
-
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