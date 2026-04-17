Apnea severa y estrés emocional: qué dice el informe que concluyó que exvocero del Ejército tuvo "sexsomnia"

El caso judicial que tiene como centro al exvocero del Ejército, Wilfredo Paiva, pareció haber llegado a su fin, pero todavía queda otra instancia judicial. La defensa de su hija (que lo denunció por abuso sexual) apeló la resolución y espera por una posible respuesta a su favor. El informe en el que se basaron dos equipos fiscales para pedir el sobreseimiento concluyó que existía la posibilidad de que haya tenido un episodio de "sexsomnia" basándose en algunas patologías que padece Paiva, como la apnea severa.

El militar fue imputado por abuso sexual en octubre de 2025 y la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4to Turno, encabezada por Maximiliano Sosa, consideró que había fundamentos como para enviarlo a prisión preventiva. En marzo de este año, próximo al vencimiento de las medidas cautelares, el mismo equipo fiscal solicitó su sobreseimiento (poner fin al proceso judicial).

En esa instancia fueron mencionados algunos informes solicitados por la defensa de Paiva y otros por Fiscalía, en los que se señalaba la posibilidad de que el hombre haya tenido un episodio de "sexsomnia", trastorno también conocido como "sonambulismo sexual". Fuentes judiciales dijeron a El País que este fue el argumento central para pedir el sobreseimiento.

El informe principal fue elaborado por la Facultad de Medicina. Según supo El País, este relata que en la noche del incidente, la denunciante (de 15 años) y su padre se encontraban compartiendo cama, cuando la menor se despertó y se encontró con el hombre practicándole sexo oral.

Al reprenderlo, vio que él tenía una expresión inusual en el rostro, "como si estuviera drogado". La versión que el hombre dio a la joven, así como en su declaración posterior, fue que no recordaba con precisión lo sucedido y que estaba soñando que mantenía relaciones sexuales con su pareja.

A pesar de las explicaciones, la adolescente llamó a su madre y fueron juntas a presentar la denuncia en diciembre de 2024. Casi un año después, Paiva fue formalizado.

En el documento realizado por los médicos legistas de la Facultad de Medicina se menciona que el hombre carece de un sueño reparador y que tiene síndrome de apnea e hipoapnea severos, mejorando en las noches en las que se le aplicó un tratamiento específico. Pericias realizadas para este caso detectaron ansiedad y estrés emocional producto de conflictos familiares, lo que podría afectar la calidad del sueño, pero reflejaron que no tiene patologías neurológicas.

El exvocero del Ejército manifestó que no fue la primera vez que le ocurrió un episodio de este tipo, y mencionó que una vez mantuvo relaciones sexuales con una pareja mientras él estaba dormido, aunque luego no tenía recuerdos claros.

En este proceso, se le realizaron dos polisomnografías (estudios que monitorean las funciones corporales durante el sueño), en las que no se encontraron signos clínicos de trastornos del sueño con comportamientos inusuales, aunque tampoco se descartó que pudieran ocurrir en otros momentos.

El informe concluyó que las interrupciones frecuentes en el sueño, la apnea severa y el estrés emocional por situaciones familiares de Paiva aumentan la probabilidad de que haya tenido episodios de conductas complejas, como el sonambulismo sexual. Quienes elaboraron el informe consideraron que los signos manifestados por el hombre durante el proceso de evaluación hacen posible que haya existido este trastorno.

Tras analizar los elementos de la carpeta investigativa, el equipo fiscal consideró que no había elementos suficientes para pasar a la etapa de juicio oral. El pedido de sobreseimiento fue presentado en una audiencia declarada reservada debido a que se trata de un caso de abuso sexual que involucró a una menor de edad. Allí, la defensa de la denunciante (representada por César Castro y Bernardo Liberman) manifestó su descontento y solicitó el reexamen de la causa, que finalmente fue asignado a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 1er Turno, con Daniela Revello a la cabeza.

En ese momento también se modificó la medida cautelar, pasando de la prisión preventiva a la espera en libertad con una tobillera electrónica.

Cumplidos los 20 días de plazo para pronunciarse al respecto, la nueva Fiscalía aseguró no haber encontrado "conductas punibles" y volvió a solicitar el sobreseimiento de Paiva.

Tras ser consultados, los defensores de la denunciante prefirieron no hacer comentarios debido a la reserva del proceso, aunque confirmaron a El País que apelaron el sobreseimiento con el objetivo de que el proceso continúe, ya que consideran que restan elementos por analizar y que no existió una causa de justificación indudable. Actualmente aguardan por la resolución de un Tribunal de Apelaciones.

Los abogados aseguraron que fueron contactados por la familia pocos días antes de la primera audiencia de sobreseimiento porque "hasta ese momento se suponía que iba todo bien con el proceso".

Quién es Wilfredo Paiva

El coronel retirado Paiva fue el encargado del departamento de Comunicación Institucional del Ejército en 2017, cuando quedó en el lugar de Yamandú Lessa.

Interrumpió esta labor para viajar en una misión de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo en 2019 y al retornar volvió a desempeñarse en su rol de vocero, hasta que fue reemplazado en 2022 por Pedro Gómez. Luego de esto pidió su pase a retiro.

La denuncia en su contra fue presentada en diciembre de 2024 y se lo formalizó casi un año después, en octubre de 2025.