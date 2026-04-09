Exvocero del Ejército Nacional que argumentó "sexomnia" para defenderse de acusación de abuso fue sobreseído

El militar Wilfredo Paiva, exjefe de Comunicación del Ejército Nacional que estaba imputado por abuso sexual desde octubre de 2025, fue sobreseído. La fiscal actual del caso, Daniela Revello, "no encontró conductas punibles".

Hace 30 días había sido sobreseído, la defensa pidió el reexamen y Revello, fiscal de Delitos Sexuales de primer turno, consideró que no había elementos suficientes para sostener lo contrario, manteniendo el pedido de sobreseimiento, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes fiscales.

Paiva fue imputado en octubre y cumplió prisión preventiva hasta marzo, cuando se le colocó una tobillera electrónica mientras se reexaminaba su caso. Su defensa basó su argumentación en informes, entre ellos uno elaborado por la Facultad de Medicina, en los que se advertía que era posible que el hombre haya padecido un trastorno del sueño llamado "sexsomnia", por el que no habría sido consciente de sus actos.

La investigación contra Paiva fue formalizada en octubre de 2025, luego de una denuncia que lo señalaba de haber abusado sexualmente de su hija de 15 años.

Quién es Wilfredo Paiva

El coronel retirado Paiva fue el encargado del departamento de Comunicación Institucional del Ejército en 2017, cuando quedó en el lugar de Yamandú Lessa.

Interrumpió esta labor para viajar en una misión de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo en 2019 y al retornar volvió a desempeñarse en su rol de vocero, hasta que fue reemplazado en 2022 por Pedro Gómez. Luego de esto pidió su pase a retiro.

La denuncia en su contra fue presentada en diciembre de 2024 y se lo formalizó casi un año después, en octubre de 2025.

Oficial del Ejército Nacional. Foto: Leonardo Mainé