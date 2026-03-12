Fiscalía pidió sobreseer a exvocero del Ejército acusado de abuso sexual; su defensa argumentó que padece "sexsomnia"

El exvocero del Ejército Nacional, Wilfredo Paiva, que había sido imputado en octubre por abuso sexual, salió de prisión preventiva y le fue colocada una tobillera electrónica mientras un nuevo fiscal examina su caso. Su defensa basó su argumentación en informes, entre ellos uno elaborado por la Facultad de Medicina, en los que se advertía que era posible que el hombre haya padecido un trastorno del sueño llamado "sexsomnia", por el que no habría sido consciente de sus actos.

La investigación contra Paiva fue formalizada en octubre de 2025, luego de una denuncia que lo señalaba de haber abusado sexualmente de su hija de 15 años. En ese momento se determinó su prisión preventiva y se estableció como plazo hasta el 14 de marzo (el próximo sábado). En vistas de su vencimiento, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4to Turno solicitó una audiencia, pero no para extender las medidas, sino para pedir su sobreseimiento.

En esta instancia, fueron mencionados algunos informes solicitados por la defensa de Paiva, y otros por el equipo fiscal, entre ellos el realizado por la Facultad de Medicina, en los que se señalaba la posibilidad de que el hombre tuviera "sexsomnia", trastorno también conocido como "sonambulismo sexual", informó Montevideo Portal y confirmó El País con fuentes judiciales.

Tras esto, según pudo saber El País , el equipo fiscal consideró que no había elementos como para continuar la investigación, por lo que se decidió poner fin al proceso.

En la audiencia, que fue declarada reservada por tratarse de un caso de abuso sexual en el que está vinculado una menor de edad, la defensa de la víctima manifestó su descontento y se opuso al sobreseimiento, por lo que la jueza Patricia Rodríguez determinó que exista un reexamen por parte de otro fiscal.

El caso ya fue derivado a la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía, la cual lo asignó a la de Delitos Sexuales de 1er Turno, encabezada por Daniela Revello. Tal como establece el Código del Proceso Penal, la fiscal tendrá 20 días para expedirse con respecto al caso (si continúa con la investigación o dispone su archivo).

Hasta este martes, Paiva se encontraba cumpliendo con prisión preventiva, pero en la audiencia se resolvió modificar la medida cautelar, dijeron fuentes del caso a El País. Se resolvió que el imputado aguarde por la resolución de su caso en libertad, aunque portará una tobillera electrónica, ya que se estableció la prohibición de acercamiento y comunicación con las víctima.

El coronel retirado Paiva fue el encargado del departamento de Comunicación Institucional del Ejército en 2017, cuando quedó en el lugar de Yamandú Lessa.

Interrumpió esta labor para viajar en una misión de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo en 2019 y al retornar volvió a desempeñarse en su rol de vocero, hasta que fue reemplazado en 2022 por Pedro Gómez. Luego de esto pidió su pase a retiro.

La denuncia en su contra fue presentada en diciembre de 2024 y se lo formalizó casi un año después, en octubre de 2025.