Moto atropelló y mató a mujer en Sayago y el conductor fugó: hijo de la víctima denuncia que hacía wheelie

Un siniestro de tránsito fatal se registró en las primeras horas de este lunes en José Batlle y Ordóñez y Lafayette, en Sayago. Una mujer de 70 años fue atropellada por una moto cuyo conductor huyó de la escena sin brindar asistencia.

En la zona hay cámaras de seguridad que permitieron establecer cómo fue el siniestro, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo. Ahora resta saber si será posible determinar cuál fue el recorrido que hizo la moto después de atropellar a la mujer, y en tal caso llegar al responsable.

El parte policial indica que la mujer falleció en el lugar luego de ser atropellada mientras que el conductor "se dio a la fuga", sin más detalles. "Una emergencia médica constató el fallecimiento en el lugar; trabajó Policía Científica y Fiscalía dispuso actuaciones para esclarecer el hecho", añade.

Christian Vidal, hijo de la víctima, dijo a Telemundo (Teledoce) que su madre había salido, "como todos los días, a sacar la basura al contenedor" cuando una moto la atropelló "haciendo wheelie".

Aseguró que, por información que le llegó, el responsable sería un repartidor. Vidal consideró que "lo peor de todo" es que el conductor se dio a la fuga, pero afirmó que hubo otras ilegalidades como la maniobra denunciada: según su versión, los delivery pasan por esa zona "todo el tiempo dando la vueltita y haciendo wheelie, son una máquina de hacer imprudencias".

"Pasan en rojo, pasan por las veredas, no respetan absolutamente nada. Yo sé que están trabajando, pero esto no puede pasar. No puede pasar que hoy se me lleven a mi madre por imprudentes", dijo, y más adelante agregó que "algunos no tienen libreta, no tienen chapa (matrícula), andan sin luces de noche".

"Por suerte hay cámaras , capaz podemos llegar a saber qué pasó, pero eso no me devuelve a mi madre. Que haya estado haciendo wheelie a mí me rompe el alma; me mata que estemos así como sociedad y que a nadie le importe nada. Se anda de cualquier forma en la calle", cuestionó.