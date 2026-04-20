Homicidio en la Cruz de Carrasco: dos encapuchados asesinaron a un hombre de varios disparos y huyeron en moto

Un hombre fue asesinado de varios disparos este lunes por la madrugada en el barrio la Cruz de Carrasco, según informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

El homicidio tuvo lugar entre las calles Antonio Loinaz y Lugo. La Policía concurrió al lugar luego de recibir un llamado en el que se alertaba que se habían escuchado varios disparos en la zona y que había una persona caída en la calle.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre caído en la calle, sin signos vitales. La víctima tenía varias heridas de fuego. Una emergencia móvil se trasladó al lugar y confirmó el fallecimiento del hombre, que hasta el momento no ha sido identificado.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Un vecino de la zona explicó a la Policía que estaba en su casa cuando escuchó los disparos. Al asomarse por la ventana, vio a dos hombres encapuchados en una moto que huían del lugar.

La Policía Científica inspeccionó la escena y ubicó varias vainas.

Motociclista de 21 años fue embestido por un auto cuyo conductor fugó

Un joven de 21 años falleció este domingo por la noche en Rocha, luego de que la moto que conducía fuera chocada de atrás por otro vehículo. El impacto hizo que la víctima cruzara al carril contrario y fuera atropellada por un auto que iba de frente.

Según reconstruye la Policía Caminera, el accidente ocurrió en la ruta 9, a la altura del kilómetro 207. El conductor del vehículo que chocó a la moto por atrás se dio a la fuga del lugar tras el accidente y por el momento las autoridades no han logrado ubicar al conductor.

Por otra parte, el segundo vehículo involucrado en el accidente, que terminó impactando frontalmente al motociclista, era conducido por un hombre de 53 años. Su espirometría tuvo como resultado cero.

El joven falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas durante el accidente.

Accidente de tránsito en Rocha. Foto: Caminera.

Choque entre camioneta y moto en La Esmeralda

Durante la tarde del domingo se registró otro accidente de tránsito en Rocha, pero esta vez a la altura del kilómetro 275. El siniestro involucró a una camioneta y una moto, que chocaron en el balneario de La Esmeralda.

Siniestro de tránsito en Rocha. Foto: Caminera.

El conductor de la camioneta, un hombre de 61 años, explicó a la Policía que uno de los ocupantes del vehículo se había sentido mal, por lo que detuvo el vehículo cerca de la banquina. Luego, una moto que iba en su misma dirección, chocó desde atrás a la camioneta.

A raíz del impacto falleció el conductor de la moto, un hombre de 52 años. Su acompañante, una mujer de 51 años, fue trasladada al hospital de Castillos con lesiones graves.

El conductor de la camioneta tuvo un resultado negativo a la espirometría.