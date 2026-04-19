Julio Casavieja: hijo de legendario cronista policial asesinado sigue su legado con miles de seguidores en redes

A los 46 años, Julio Casavieja porta un apellido fuerte dentro del periodismo policial uruguayo. Es hijo de César Casavieja, histórico cronista de Canal 4, asesinado tras un asalto cuando trabajaba como guardia de seguridad en 2012. Sin proponérselo, el hijo continúa el legado del padre y se ha convertido en referencia a la hora de brindar información policial, principalmente desde su cuenta de Facebook y su canal de Whatsapp.

Enterado por sus “pajaritos” (fuentes que prefiere no precisar) Julio Casavieja comparte al menos unas 20 noticias del día a día criminal o de accidentes en el país. Primerea muchas veces a los medios tradicionales.

Es también funcionario penitenciario desde hace más de una década, pero esta labor la considera un ciclo casi cumplido. Su vida dio un giro brusco tras sufrir un ACV a comienzos de 2025, un episodio que asocia principalmente a las tensiones de un ámbito laboral cargado de violencia y otras miserias. Hoy, ya recuperado, la frase que más repite es “cero estrés”.

En paralelo, emergió con fuerza otra faceta: la espiritual. Hoy combina la difusión de noticias policiales con su actividad como médium, un don que dice tener y que desarrolló en los últimos años también en redes sociales.

En esta entrevista, Casavieja repasa sus comienzos, su mirada sobre la inseguridad, el peso de su historia familiar y el proceso personal que lo llevó a replantearse todo.

Julio Casavieja. ESTEFANIA LEAL

-¿Cómo comenzaste en la difusión de noticias policiales?

-Algunos años después de la muerte de mi padre hice un Facebook en homenaje a él, pero muy básico, sin mucha intención. Lo arrancaba y lo dejaba, porque estaba muy metido en el trabajo en cárceles y llegaba muerto a mi casa. Hace unos dos años decidí retomarlo en serio. Empecé de nuevo, aunque me hackearon varias veces, volví a empezar… y nunca miraba los números. Hasta que hice un curso de marketing y una profesora me dijo: “¿Vos viste las cifras que tenés?”. Ahí caí: millones de visualizaciones y decenas de miles de seguidores. Fue un impacto para mí.

-Hoy manejás una comunidad muy grande. ¿Cómo es el día a día de ese trabajo?

-Es bastante dinámico. Primero miro lo que hay en medios, pero mucho viene por otro lado: la gente misma te manda información. Tengo Facebook y un canal de WhatsApp con miles de personas. Ahí la lógica es rápida: pasa algo, mandan foto, se chequea y se publica. Obviamente hay límites. No doy información interna de cárceles, por ejemplo, porque involucra mi trabajo, ni nada que yo no pueda chequear. No me corre la urgencia de la primicia, aunque muchas veces doy la noticia antes que los medios.

-Sos funcionario penitenciario, afectado al Comcar, pero has dicho que estás por dejar...

-Sí. El 8 de enero del año pasado tuve un ACV. Estuve casi 11 meses en recuperación. Fue duro. Eso te hace replantearte todo. Me cambió al 200%. Hoy me tomo las cosas de otra manera. Cero estrés.

-¿Qué diagnóstico hacés del delito hoy y cómo ha cambiado en el último tiempo?

-Hay más violencia. Eso es claro. El delito cambió y se repiten modalidades más agresivas. También hay influencia de otros países, como Brasil o Argentina. Igual, hay que ponerlo en contexto: Uruguay no está al nivel de Brasil ni cerca de México, por suerte. Pero sí hay una tendencia a mayor violencia.

-Y en cuanto a la magnitud, la cantidad, ¿hay más o menos delitos?

-Depende a quién le preguntas. Todos los gobiernos dicen que bajan los delitos y todas las oposiciones políticas dicen que sube, Yo trato de mantenerme al margen. de la política. Doy la información y nada más. No entro en ese juego.

-¿Y qué soluciones ves posibles?

-Es complejo. No es solo la policía, también es un tema social. La violencia está en la gente. Por más que pongas un policía por cuadra, hay cosas que no se pueden evitar. Ideas puede haber muchos: algunos creen que deben salir los militares, otros que hay que copiar el modelo de Bukele. Lo ideal sería hacer un referéndum y que sea la gente la que decida.

-¿Has tenido ofrecimientos para trabajar en medios como cronista policial?

-Trabajé en Radio Ciudadela con una amiga. Hoy no estoy en medios. Me estoy enfocando en redes sociales, pero si se da la oportunidad, lo evaluaré.

-En paralelo, desarrollaste una faceta espiritual. ¿Cómo apareció eso?

-Eso fue otro proceso. Hace años que estaba en ese camino, pero sin manifestaciones claras. Hace unos cuatro años mi madre me regaló un tarot. Al principio no quería saber nada, pero cuando empecé a usarlo pasó algo raro: empecé a ver, a sentir. Fue creciendo hasta que entendí que tenía un don. Hoy trabajo como médium, hago vivos en Facebook los viernes y ayudo a gente a conectarse con seres queridos. Mi vida cambió completamente por eso.

-Tu padre fue una figura importante en la crónica policial. ¿Cómo lo recordás?

-Era de los mejores. Trabajó en Canal 4, fue policía, hizo radio… Yo llegué a trabajar con él en algún proyecto de medios. Estaba en ese nivel junto a otros grandes de la crónica policial como Nazario Sampayo, Jean Georges Almendras, Nano Folle, Santiago Bernaola. Hay gente que me compara con él y no, nada que ver. Yo no compito, ni cerca.

-¿Cómo te marcó su muerte?

-Fue un golpe muy fuerte. Encima estuvo tres meses internado. Yo tenía 31 años. Recién arrancaba en la cárcel. Te cambia la vida de golpe. Pero no hay odio. Nunca lo manejé desde ese lugar. La vida sigue.

-¿Qué se supo de los autores de aquella rapiña y homicidio?

-Los tres están muertos. Uno se suicidó en la Colonia Berro tiempo después y los otros días los mataron en el marco de ajustes de cuentas con otros delincuentes. No es algo que me genere nada. Se dio así. Cero estrés. Como medium tuve la chance de hablar con mi padre, sé cómo está, dónde está, qué está haciendo y me está ayudando. Eso es lo importante para mí.