Acto en Soriano por el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales: declaraciones de Carolina Cosse

En el acto oficial llevado a cabo en Soriano este 19 de abril de 2026 en el marco de los 201 años del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se presentó junto al intendente del departamento, Guillermo Besozzi, y ofreció varios testimonios una vez finalizada la ceremonia.

El acto realizado en playa de la Agraciada no contó con el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien este fin de semana viajó a España para asistir a la Cumbre en Defensa de la Democracia.

Declaraciones de Carolina Cosse en el acto del 19 de abril

Cosse abordó diversos temas durante su comparecencia. Sobre la fecha patria, indicó: “No era solo cruzar el río, lo más importante era lo que venía después. Así desembarcan acá estos hombres enarbolando la tricolor artiguista en la que habían escrito Libertad o Muerte. La Cruzada Libertadora no fue solo el día que desembarcaron acá, fueron las resoluciones que fueron tomando después. La primera: generar un gobierno provisorio y las características”, según Subrayado.

La vicepresidenta no solo se refirió al Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, ya que también se le consultó, por ejemplo, por la regulación de las redes sociales. “Es un tema complejo que requiere una profunda discusión porque yo me debato entre una cosa y otra; no tengo una posición definida, pero tengo dudas", sostuvo Cosse ante los medios, y añadió que creer que se les debería imponer "algún límite" a los dueños de las plataformas.

🇺🇾 La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, participa del acto por el aniversario del desembarco de los 33 orientales. Informa @charlyhornos. pic.twitter.com/he5KYhhWWT — Noticias 5 (@5noticiasuy) April 19, 2026

También dirigió unas palabras a la inteligencia artificial, pero expresó que le gustaría contar con la opinión de los docentes sobre el tema.

¿Qué se celebra este 19 de abril?

Cada 19 de abril se conmemora el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales de 1825, también denominado Cruzada libertadora. En este feriado laborable se recuerda el acontecimiento histórico protagonizado por un grupo de patriotas liderado por Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe: “Mostremos al mundo entero que merecemos ser libres”, enunció Lavalleja.

Pintura del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales. Foto: Presidencia Uruguay

Desde que Artigas fue derrotado en 1820, ocupantes portugueses dominaban el territorio de la antigua Banda Oriental, desde desde Río Grande hasta el Plata, y la habían convertido en la Provincia Cisplatina. A pesar de haber intentado un primer levantamiento en 1823, el mismo fracasó pero ya marcó un precedente de lo que vendría. Y en 1825 comenzó un nuevo levantamiento armado contra el gobierno de Lecor.

El grupo cruzó silenciosamente el Río Uruguay desembarcando en la playa de la Agraciada. Allí posicionaron lo que hoy se conoce como la bandera de los Treinte y Tres Orientales y juraron expulsar definitivamente al gobierno brasileño del terreno ocupado, bajo el lema "Libertad o Muerte". Este fue el pretexto que cuatro meses después (precisamente el 25 de agosto de 1825), concluyó en la declaración de la independencia del país.

Qué significa "Libertad o Muerte"

La lucha del grupo de patriotas tenía como objetivo central la reincorporación política de la antigua Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, debido a la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, estos últimos acordaron, con mediación de Inglaterra, instaurar un nuevo país: el Estado Oriental del Uruguay, sentando las bases para la formación del Uruguay como país independiente.

La Bandera de Artigas, el Pabellón Nacional y la Bandera de los Treinta y Tres Orientales, símbolos patrios de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

En esta línea, el lema "libertad o muerte" es un símbolo de la extrema lucha por la libertad e independencia que Lavalleja promovió entre sus seguidores para llegar al que conocemos hoy. Es un lema que demuestra la valentía de los patriotas, los que crearon la nación a través de la valentía.