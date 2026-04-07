¿Cuándo fue el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales y qué se conmemora en esta fecha en Uruguay?

El próximo domingo 19 de abril de 2026 será feriado laborable en Uruguay debido a una fecha patria que conmemora el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.

Este hecho histórico cumple 201 años y es uno de los eventos significativos en la formación de Uruguay como país. Debido a ello, cada 19 de abril se suele realizar lugar una ceremonia que se realiza en la playa de La Agraciada, ubicada en el departamento de Soriano, con motivo del aniversario.

¿Qué fue el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales?

Para saber qué pasó el 19 de abril de 1825, hay que ubicarse en la playa de La Agraciada, ubicada en el actual departamento de Soriano, donde en la mañana de ese martes cruzaron el río Uruguay y desembarcaron Juan Antonio Lavalleja, secundado por Manuel Oribe y otro puñado de hombres, que se dice que fueron 33, aunque investigaciones posteriores han arrojado distintos números.

El objetivo era llevar a cabo un levantamiento armado contra el gobierno luso-brasileño de Carlos Federico Lecor, y lo hicieron bajo la consigna "Libertad o Muerte". Esta frase estaba estampada en la franja blanca de la bandera tricolor que llevaban consigo, y que luego se convirtió en uno de los símbolos patrios más importantes.

Luego del desembarco, los vecinos respondieron a su llamado y se alzó la campaña para expulsar a “los intrusos poderes de Portugal y Brasil”, como los llama la Ley de Independencia redactada el 25 de agosto.

Aniversario del 19 de abril. Archivo El País

Se incorporó luego a sus filas Fructuoso Rivera, que militaba en filas ocupantes y, poco más tarde, en la Asamblea de la Piedra Alta de la Florida en la fecha previamente mencionada, se produjo la Declaratoria de la Independencia. Fue posteriormente que sucedieron los éxitos militares de los triunfos en las batallas de Rincón y Sarandí.

¿Se corre de fecha el feriado del 19 de abril?

En esta ocasión, por caer un domingo, este asueto se conmemora ese mismo día y no se corre de fecha. La legislación establece que si los feriados que no son de carácter inamovible caen un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días. En tanto, si caen martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior; y si caen jueves o viernes, se pasan para el lunes inmediato siguiente.

La Bandera de Artigas, el Pabellón Nacional y la Bandera de los Treinta y Tres Orientales, símbolos patrios de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

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