¿Cuándo son las próximas vacaciones en Uruguay? Fechas de ANEP para Primaria y Secundaria
Tras la semana de Turismo, el calendario escolar de ANEP ya define los próximos descansos de 2026. Conocé cuándo caen las vacaciones de julio y setiembre, y cómo se organizarán las fechas de cierre de cursos para este año lectivo.
Uruguay recibió al último ciclista de la Vuelta Ciclista 2026 y con eso se le da oficialmente el comienzo a este año en el país. Según el calendario de educación 2026 de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), las próximas vacaciones serán las de invierno, del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio. Le siguen las vacaciones de setiembre (o de primavera), del 21 al 25 de setiembre. A pesar de estas fechas, también se encuentran los feriados laborables y no laborables a los que las escuelas se adhieren, como el día del trabajador (viernes 1° de mayo), el natalicio de Artigas (viernes 19 de junio) o la declaratoria de la independencia (martes 25 de agosto).
¿Cuándo finaliza el año lectivo 2026?
Siguiendo el calendario de educación 2026 de ANEP, educación inicial y primaria finalizan sus cursos el 18 de diciembre. Mientras que secundaria y educación técnico profesional (UTU) terminan el 27 de noviembre. Por su parte, el consejo de formación en educación culminan sus cursos el 30 de octubre y la dirección de educación de jóvenes y adultos, el 15 de diciembre.
¿Qué hacer en las vacaciones de julio 2026 en Uruguay?
Las vacaciones de invierno son una gran oportunidad para conocer aquellos espacios culturales y de entretenimiento que hay en el país. Por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Visuales, salidas al cine, visitas al Museo Gurvich, el Palacio Salvo, el Espacio Ciencia, entre más opciones. Es el momento perfecto para hacer turismo interno, conocer más de la cultura nacional, aprovechando el frío en las calles y recorriendo así lugares que quizás pueden pasar desapercibidos en el resto del año.
¿Encontraste un error?