El dólar en Uruguay aumenta luego de dos días sin operativa por Semana de Turismo, ¿qué pasó?

El dólar en Uruguay comenzó la semana al alza, tras subir ayer 0,18% respecto al miércoles pasado (jueves y viernes no hubo operativa por Semana de Turismo), y se negoció en promedio en $ 40,612. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,60 y $ 40,65 para finalizar en el mínimo, al mismo valor que el miércoles pasado.

En lo que va de abril, el billete verde sube 0,33% y en el año aumenta 4,02%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 38 transacciones por un valor total de US$ 19 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 10 centésimos para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, y cerró en $ 39,40 y $ 41,80 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,14% y cerró en 5,1532 reales. En abril cae 1,27% y en lo que va de 2026 retrocede 6,35%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El dólar oficial en Argentina subió 0,29% ayer y cerró en 1.391,69 pesos argentinos. En abril lleva un alza de 0,65%, aunque en el año baja 4,64%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 73 puntos básico. Esto se dio con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril el riesgo país baja cuatro unidades, aunque en lo que va 2026 aumenta seis puntos.

Dólar. Foto: Archivo El País.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, que es el objetivo fijado por el Banco Central.