El dólar en Uruguay sube por segunda semana consecutiva y se afianza sobre los $ 40, un valor que no se veía desde julio

El dólar en Uruguay subió ayer por tercera jornada consecutiva, esta vez 0,66%, y se negoció en promedio a $ 40,64, un máximo que no se daba desde el 11 de julio de 2025 (en esa oportunidad había cotizado a $ 40,741).

En la víspera, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,55 y $ 40,75, para finalizar en $ 40,65. El valor de cierre marcó un alza de 0,49% respecto al del jueves.

Por segunda semana consecutiva, el billete verde aumenta, en esta ocasión 0,8%, “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo).

En lo que va de marzo el dólar se incrementa 5,83% y en el año sube 4,1%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 330 transacciones por un monto equivalente de US$ 186 millones. Ayer se negociaron US$ 22 millones en 44 operaciones.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

Al público en las pizarras del Banco República el dólar subió ayer 15 centésimos para la compra y 25 centésimos para la venta y cerró en $ 39,40 y $ 41,90 respectivamente. En la semana, el billete verde al público aumentó 30 centésimos la compra y 20 la venta, “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar aumentó ayer 0,94% y cerró en 5,2541 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 2,03%, aunque en el año cae 4,51%.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,48% y finalizó en 1.3923 pesos argentinos. En marzo baja 0,29% y en lo que va del año cae 4,55%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 70 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense).

En la semana, el riesgo país bajó una unidad, mientras que en marzo cae tres puntos. A su vez, en lo que va de 2026 el riesgo país aumenta cinco puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio en la semana a 5,74%, en el objetivo fijado por el Banco Central (de 5,75%).