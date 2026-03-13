El dólar en Uruguay vuelve a subir por segundo día consecutivo y alcanza el mayor valor desde julio de 2025

El dólar en Uruguay volvió a subir por segundo día consecutivo en la jornada de ayer, con una variación de 0,53% y se negoció en promedio en $ 40,372. Este es el mayor valor alcanzado por la moneda desde el 15 de julio de 2025 cuando cerró en $ 40,433. Ayer, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,25 y $ 40,50 y finalmente cerró en el mayor valor, con una diferencia de 0,75% con respecto al cierre anterior.

En el mes, el billete verde aumenta 5,13% y durante 2026 sube 3,41%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 83 transacciones por un valor total de US$ 46,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), la moneda norteamericana subió 30 centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 39,25 y $ 41,65 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,88% y cerró en 5,2051 reales. En el mes sube 1,08% y durante 2026 el dólar en Brasil viene bajando 5,40%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,23% y cerró en 1.399,67 pesos argentinos. En el mes sube 0,19% y en el año baja 4,09%.

Banco Central del Uruguay (BCU) Archivo El País

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cerró en 69 puntos básicos, cinco unidades más (7,8%) que el cierre anterior. Acompaña este valor una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país baja cuatro puntos básicos (-5,5%) y en el año sube tres puntos (4,5%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró en 5,75%, igualando nuevamente al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU).