Abril 2026 tendrá un feriado que aplica para todos los uruguayos: cuándo es y qué se celebra

Abril de 2026 comenzó con varios días de receso en centros educativos y algunos trabajos por Semana de Turismo. A esto se suma que, a mediados de mes, los uruguayos tendrán un feriado por una fecha que conmemora un momento histórico para el país.

Este asueto será el domingo 19 de abril, cuando se cumplan 201 años del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, un hecho histórico para el Uruguay que constituye un feriado laborable para todos los uruguayos.

En esta ocasión, por caer un domingo, este asueto se conmemora ese mismo día y no se corre de fecha. La legislación establece que si los feriados que no son de carácter inamovible caen un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días. En tanto, si caen martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior; y si caen jueves o viernes, se pasan para el lunes inmediato siguiente.

¿Qué se celebra en el feriado del 19 de abril?

Cada 19 de abril se suele realizar lugar una ceremonia que se realiza en la playa de La Agraciada, ubicada en el departamento de Soriano, con motivo del aniversario.

El hecho refiere a la mañana del 19 de abril de 1825, cuando Juan Antonio Lavalleja, secundado por Manuel Oribe y un puñado de hombres, cruzaron el río Uruguay y desembarcaron en la playa de La Agraciada.

Lo hicieron bajo la consigna "libertad o muerte", que estaba estampada en la franja blanca de la bandera tricolor que llevaban consigo, y que luego se convirtió en uno de los símbolos patrios más importantes.

La Bandera de Artigas, el Pabellón Nacional y la Bandera de los Treinta y Tres Orientales, símbolos patrios de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Tras el desembarco, los vecinos respondieron a su llamado y se alzó la campaña para expulsar a “los intrusos poderes de Portugal y Brasil”, como los llama la Ley de Independencia redactada el 25 de agosto.

Se les incorporó Fructuoso Rivera, que militaba en filas ocupantes, y poco más tarde, en la Asamblea de la Piedra Alta de la Florida en la fecha mencionada, se produjo la Declaratoria de la Independencia.

Así, posteriormente, vinieron los éxitos militares con los triunfos en las batallas de Rincón y Sarandí.

Cuánto cobran los que trabajan el domingo 19 de abril

El efecto de los feriados laborables en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual, tal como informa el Pit-Cnt.

"Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre", indica la central sindical.

"Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", agrega.

Pago en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

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