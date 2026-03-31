¿Cuándo es el Día del Centro en abril 2026? Regresan los descuentos a locales céntricos de Montevideo

El Día del Centro ya tiene fecha establecida para abril de 2026 y se trata de una oportunidad para aprovechar los descuentos de los locales ubicados en la zona céntrica de Montevideo, justo después de la Semana de Turismo.

El Grupo Centro, Cordón y Ciudad Vieja, que nuclea a comercios de la zona, anunció que la cuarta edición es este 2026 se realiza este jueves 9 y viernes 10 de abril. Además, la página web de Paseo Centro anunció que los descuentos continuarán el sábado 11.

Esta edición del Día del Centro es la oportunidad perfecta para que los uruguayos puedan renovar el hogar, hacer regalos especiales a seres queridos o darse un gusto.

Desde hace varias ediciones, este evento se acompaña de una medida adicional que facilita la movilidad, sobre todo para aquellos que se trasladan en auto. Quienes asistan podrán contar con tres horas de estacionamiento gratuito por día y por vehículo, tanto en los parkings habilitados como en el tarifado.

Además de las rebajas y los beneficios, los visitantes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas y culturales.

Mujer haciendo compras. Foto: Freepik

Cómo saber qué comercios están adheridos al Día del Centro

El Día del Centro es una apuesta del Grupo Centro que busca incentivar la circulación y el consumo en los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja, ya sea como paseo de compras o como espacio de ocio y disfrute gastronómico.

Para conocer la lista completa de locales adheridos, se puede consultar en el sitio web de Paseo Centro, chequear si el local tiene un afiche con motivo del día o consultar en el lugar. Entre ellos se encuentran tiendas de ropa, jugueterías, librerías, restaurantes y mucho más.

Gente caminando por Av. 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El evento cuenta con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y de Uruguay Natural.