Quiénes pueden acceder al Bono Social de UTE y obtener descuentos de hasta 90% en la factura

El Bono Social de Energía Eléctrica que ofrece UTE es una bonificación con el propósito de ayudar a los hogares más vulnerables a acceder a un servicio de energía eléctrica mucho más económico. Según la empresa estatal, son aproximadamente 164.000 hogares en Uruguay los que pueden tener acceso a este beneficio.

Este descuento se aplica a las facturas de los hogares más vulnerables que estén asociados a programas del Mides y Plan de Inclusión Social de UTE, además de "otros colectivos que se identificarán e incorporarán gradualmente", según UTE.

Este plan no solo busca ampliar el acceso a este servicio esencial, sino también promover el uso eficiente de energía.

Los descuentos que ofrece UTE bajo esta bonificación

UTE ofrece distintos beneficios dependiendo del requisito que cumplan los usuarios:



Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Doble: descuento de 90 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.

Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Simple (TU: descuento de 85 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.

Titulares o administradores del beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, titulares del beneficio Plan Asistencia a la Vejez, o quienes cumplen con los criterios que apruebe el Directorio de UTE (Plan UTE): descuento de 80 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh.

Factura de UTE. Archivo El Pais

Quiénes pueden acceder al Bono Social de Energía Eléctrica de UTE

UTE afirma que para acceder a esta bonificación no se necesita hacer ningún trámite, pero las personas deben cumplir estos requisitos:



Ser titular de Tarjeta Uruguay Social, Beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Plan Asistencia a la Vejez o Plan de Inclusión Social de UTE. Ser titular de un servicio público de electricidad en su vivienda habitual, ser titular de un único suministro, tener una potencia contratada igual o menor a 4,5 kW, y tener contratada alguna de estas tarifas: Tarifa Residencial Simple, Tarifa Residencial Doble Horario o Tarifa Residencial Triple Horario.

Si un titular de alguno de los planes del Mides cumple con los requisitos como cliente de UTE y aun así no recibe este beneficio, UTE indica que debe realizar la consulta ante el Mides.

Persona apagando la luz de un hogar. Foto: Canva.

Para más información acerca del Bono Social de Energía Eléctrica de UTE, hacer clic en este enlace.