Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Noticias

Quiénes pueden acceder al Bono Social de UTE y obtener descuentos de hasta 90% en la factura

El Bono Social de Energía Eléctrica de UTE es un beneficio diseñado para brindar alivio económico a los hogares más vulnerables: cómo acceder, a quiénes aplica y cuáles son los descuentos.

El País
El País
27/03/2026, 14:25
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Oficinas UTE.
Oficinas UTE.
Foto: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE).

El Bono Social de Energía Eléctrica que ofrece UTE es una bonificación con el propósito de ayudar a los hogares más vulnerables a acceder a un servicio de energía eléctrica mucho más económico. Según la empresa estatal, son aproximadamente 164.000 hogares en Uruguay los que pueden tener acceso a este beneficio.

Este descuento se aplica a las facturas de los hogares más vulnerables que estén asociados a programas del Mides y Plan de Inclusión Social de UTE, además de "otros colectivos que se identificarán e incorporarán gradualmente", según UTE.

La prestación que BPS ofrece para personas que necesitan lentes comunes: a quiénes beneficia y montos en 2026

Este plan no solo busca ampliar el acceso a este servicio esencial, sino también promover el uso eficiente de energía.

Los descuentos que ofrece UTE bajo esta bonificación

UTE ofrece distintos beneficios dependiendo del requisito que cumplan los usuarios:

  • Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Doble: descuento de 90 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.
  • Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Simple (TU: descuento de 85 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.
  • Titulares o administradores del beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, titulares del beneficio Plan Asistencia a la Vejez, o quienes cumplen con los criterios que apruebe el Directorio de UTE (Plan UTE): descuento de 80 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh.
Factura UTE
Factura de UTE.
Archivo El Pais

Quiénes pueden acceder al Bono Social de Energía Eléctrica de UTE

UTE afirma que para acceder a esta bonificación no se necesita hacer ningún trámite, pero las personas deben cumplir estos requisitos:

  1. Ser titular de Tarjeta Uruguay Social, Beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Plan Asistencia a la Vejez o Plan de Inclusión Social de UTE.
  2. Ser titular de un servicio público de electricidad en su vivienda habitual, ser titular de un único suministro, tener una potencia contratada igual o menor a 4,5 kW, y tener contratada alguna de estas tarifas: Tarifa Residencial Simple, Tarifa Residencial Doble Horario o Tarifa Residencial Triple Horario.

Si un titular de alguno de los planes del Mides cumple con los requisitos como cliente de UTE y aun así no recibe este beneficio, UTE indica que debe realizar la consulta ante el Mides.

Persona apagando la luz de un hogar.
Persona apagando la luz de un hogar.
Foto: Canva.

Para más información acerca del Bono Social de Energía Eléctrica de UTE, hacer clic en este enlace.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

UTE

Te puede interesar