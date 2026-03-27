Quiénes pueden acceder al Bono Social de UTE y obtener descuentos de hasta 90% en la factura
El Bono Social de Energía Eléctrica de UTE es un beneficio diseñado para brindar alivio económico a los hogares más vulnerables: cómo acceder, a quiénes aplica y cuáles son los descuentos.
El Bono Social de Energía Eléctrica que ofrece UTE es una bonificación con el propósito de ayudar a los hogares más vulnerables a acceder a un servicio de energía eléctrica mucho más económico. Según la empresa estatal, son aproximadamente 164.000 hogares en Uruguay los que pueden tener acceso a este beneficio.
Este descuento se aplica a las facturas de los hogares más vulnerables que estén asociados a programas del Mides y Plan de Inclusión Social de UTE, además de "otros colectivos que se identificarán e incorporarán gradualmente", según UTE.
Este plan no solo busca ampliar el acceso a este servicio esencial, sino también promover el uso eficiente de energía.
Los descuentos que ofrece UTE bajo esta bonificación
UTE ofrece distintos beneficios dependiendo del requisito que cumplan los usuarios:
- Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Doble: descuento de 90 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.
- Titulares de la Tarjeta Uruguay Social Simple (TU: descuento de 85 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y 300 kWh para hogares con cinco integrantes o más.
- Titulares o administradores del beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, titulares del beneficio Plan Asistencia a la Vejez, o quienes cumplen con los criterios que apruebe el Directorio de UTE (Plan UTE): descuento de 80 % con un consumo máximo mensual de 250 kWh.
Quiénes pueden acceder al Bono Social de Energía Eléctrica de UTE
UTE afirma que para acceder a esta bonificación no se necesita hacer ningún trámite, pero las personas deben cumplir estos requisitos:
- Ser titular de Tarjeta Uruguay Social, Beneficio Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Plan Asistencia a la Vejez o Plan de Inclusión Social de UTE.
- Ser titular de un servicio público de electricidad en su vivienda habitual, ser titular de un único suministro, tener una potencia contratada igual o menor a 4,5 kW, y tener contratada alguna de estas tarifas: Tarifa Residencial Simple, Tarifa Residencial Doble Horario o Tarifa Residencial Triple Horario.
Si un titular de alguno de los planes del Mides cumple con los requisitos como cliente de UTE y aun así no recibe este beneficio, UTE indica que debe realizar la consulta ante el Mides.
Para más información acerca del Bono Social de Energía Eléctrica de UTE, hacer clic en este enlace.
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