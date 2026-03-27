BPS confirmó los días que abrirá durante Semana de Turismo para el cobro de jubilaciones y otras prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó cuáles son las fechas de Semana de Turismo en las que abrirá su edificio sede en Montevideo para realizar pagos de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del mes de abril de 2026, correspondientes a marzo. También anunció las fechas de cobros en el interior.

Turismo empezará el lunes 30 de marzo y finalizará el domingo 5 de abril. Debido a esto, el organismo estatal comunicó que adelantará sus pagos del mes de abril.

¿Cuándo se cobran las prestaciones de abril en BPS?

Los beneficiarios que realizan sus cobros en el edificio sede de BPS en Montevideo, podrán hacerlo entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1º de abril de 2026. Luego de un receso, se reanudarán los pagos con normalidad a partir del lunes 6 de abril. Esto aplica para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

De acuerdo al comunicado que emitió el BPS en su página web, los jubilados y pensionistas que cobran sus prestaciones a través de banco, redes de cobranza o instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) recibirán el pago directamente en su cuenta el lunes 30 de marzo de 2026.

El organismo estatal agregó que los pagos que se realizarán mediante locales de pago descentralizado, como Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado en el interior, también se podrán cobrar a partir de ese lunes 30 de marzo.

Para cobros en el interior mediante giras de pago, esas partidas se realizarán a partir del 8 de abril, comunicó BPS. En esta misma fecha se realizarán los pagos a domicilio en Montevideo.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

El organismo público también detalló que las personas que cuentan con un Usuario personal BPS pueden acceder a sus recibos 48 horas antes del comienzo del pago por medio de los servicios en línea.

Aquí se puede observar el calendario de pagos de BPS en abril de 2026.

BPS además tiene disponible una herramienta para que los beneficiarios puedan realizar consultas acerca de sus cobros, y también las fechas y los lugares de cobro de prestaciones. Este servicio es especialmente útil para quienes quieran hacer consultas acerca de los cobros de BPS de este mes de abril de 2026.

La herramienta para averiguar acerca de cobros de prestaciones se puede acceder haciendo clic en este enlace.