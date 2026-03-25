Codicen adelanta el pago de sueldos para funcionarios de ANEP en marzo de 2026: desde cuándo se cobra

El Consejo Directivo Central (Codicen) anuncio las fechas del pago de sueldos para los funcionarios de todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), confirmando que los sueldos comenzarán a pagarse en una fecha adelantada debido a la Semana de Turismo que se avecina.

Turismo iniciará el lunes 30 de marzo y se extenderá a lo largo de la semana hasta el domingo 5 de abril.

Cuándo se pagan los sueldos de ANEP en marzo 2026

Debido a este feriado que se aproxima en Uruguay, como le confirmaron a El País desde Codicen, los sueldos de los funcionarios se abonarán a partir de este viernes 27 de marzo de 2026.

Desde esta fecha confirmada por Codicen se podrán realizar los cobros de los sueldos a través de la red de cajeros automáticos del Banco República (BROU), al igual que los funcionarios que optaron por modalidades de pago a través de otros bancos.

Estos pagos aplican para los funcionarios de todos los subsistemas de ANEP: Inicial y Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional (UTU). Las fechas se suelen comunicar mes a mes.

Edificio sede de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Calendario de vacaciones de ANEP en 2026

En este 2026, ANEP tendrá tres recesos de una semana para estudiantes y docentes: vacaciones de Turismo, vacaciones de julio y de setiembre.

Primaria tendrá receso en la Semana de Turismo, desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril. Las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, y las vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre.

Túnica y moña escolar. Foto: Leonardo Mainé.

Los liceales tendrán Turismo en las mismas fechas que Primaria, y sus vacaciones de julio serán del 29 de junio al 3 de julio y, también al igual que los escolares, una semana de vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre.

Por su parte, UTU tendrá recesos en las mismas fechas que Primaria y Secundaria en este 2026, según su calendario académico para el año lectivo 2026.