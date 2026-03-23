UTE convoca a pequeños inversores para financiar la construcción de una planta solar en Baygorria

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunciaron este lunes en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva que UTE realizará una convocatoria de inversión con obligaciones negociables a los bancos.

"Que todas las personas de Uruguay que quieran participar de este proyecto puedan financiar esta inversión de UTE, que va ser una planta solar de 30 megas en Baygorria (Durazno)", dijo Cardona, tras la reunión del Gabinete Productivo. La ministra sostuvo que esta decisión será aprobada por el directorio de UTE.

"La idea es avanzar fuertemente en energía solar. Tenemos que retomar ese camino. En breve comienza en Cerro Largo una planta solar de 75 megas. También debemos trabajar y dinamizar el territorio en el interior del país, y por último debemos captar ahorro de la ciudadanía, que tenga la posibilidad de formar parte de un proyecto nacional con un piso de US$ 200 y sin tope", aseguró.

La ministra expresó que no habrá "tope" para invertir en este proyecto y eso "le va a dar a la gente una rentabilidad por año con una tasa fija". "En cinco años aspiramos a que se le pueda devolver el capital inicial. Es un ganar-ganar para la ciudadanía y la empresa pública", aseveró. Cardona indicó que se piensa "en dos plantas más", pero "la que está pronta es la que se ubicará en Baygorria".