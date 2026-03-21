"Sin un cambio estructural en la industria, vamos rumbo al cierre total", la advertencia en el sector que llegó al gobierno

Ante un escenario complejo en la industria en Uruguay, el gobierno monitorea con preocupación la situación y en ese contexto ayer el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) recibió diversos planteos de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI). En tanto, una tabacalera de capitales chinos ubicada en la zona franca de Florida realiza una suerte de retiro silencioso y deja a 46 trabajadores sin amparo por falta de contacto con el personal y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS, ver nota aparte).

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, recibió a dirigentes de la CSI en una reunión ayer en la que el gremio presentó un documento con el objetivo de “revertir la matriz de exportación de productos de bajo valor agregado y garantizar la soberanía nacional”, según redactó el gremio en la propuesta.

“Tuvo buena voluntad de la ministra para ver cómo logramos minimizar los impactos negativos”, dijo el presidente de la CSI, Danilo Dárdano, en relación a los efectos que puede generar el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) al sector.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, presentó el jueves un informe de impacto del acuerdo según el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El documento desglosa por sector el posible impacto del acuerdo. Entre los que presentarán mayor crecimiento están la carne bovina (+4,8%), semillas oleaginosas (+4,2%) y químicos (+3,7%). Mientras que los que no estarán beneficiados son la producción de metal (-1,7%), “otros cereales” (-2,3%) y maquinaria y equipos (-6,4%).

“A partir de estos números, que son muy concretos, no uso la palabra ‘entusiasmo’, porque tenemos que ir gradualmente, nos queda un sabor positivo”, dijo Lubetkin.

Dárdano salió al cruce luego de la reunión y señaló: “No compartimos el diagnóstico tan positivo. Si le damos 100% de importancia a lo que pasó ayer (por el jueves), nos vamos más preocupados, porque redundan las preocupaciones que ya teníamos”.

Sin embargo, resaltó que los trabajadores comparten la idea del Poder Ejecutivo de analizar en profundidad el posible impacto en cada rama de la industria. “Si no hacemos ningún cambio estructural en los sectores industriales, vamos rumbo al cierre total”, dijo y agregó que más que realizar diagnósticos, “lo que debemos hacer es preparar propuestas concretas por sectores”.

Competitividad

La falta de competitividad no es nueva en Uruguay y cada vez más repercute en la reestructuración o cierre de algunas empresas en el país. Por este motivo, el gobierno y los actores de la industria buscan atacar las raíces del problema aunque no logran coincidir en los fundamentos.

Yamandú Orsi junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Foto: Estefanía Leal.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y el presidente de la República, Yamandú Orsi, presentaron este martes el proyecto de ley para la mejora de la competitividad e innovación con una serie de medidas que facilitan la atracción de inversiones. En una conferencia de prensa, Oddone consideró que la mejora de la capacidad de ser competitivos no está vinculada a medidas macroeconómicas. ”Ya se hizo todo lo posible ahí”, dijo y por eso el gobierno está enfocado en las medidas microeconómicas, que “parecen de poco impacto, pero suman mucho”.

Por su parte, Dárdano le atribuyó la problemática al precio del dólar, la falta de innovación tecnológica y al escaso valor agregado de la industria uruguaya. “No compartimos eso al 100%”, dijo en referencia a las medidas macroeconómicas, apuntando a la necesidad de un dólar más alto. “No es lo único, hay que buscar un equilibrio”, advirtió.

La propuesta

El documento presentado por el sindicato se basa en cinco pilares y reclama contrapartidas vinculantes de los inversores. “Un mínimo del 30% de componente nacional en futuros proyectos de gran porte. Las exoneraciones tributarias, los regímenes especiales, entre otros beneficios deben tener un correlato que ayude a dinamizar la producción nacional y el territorio donde se instalara la gran inversión”, redacta el documento ante la posibilidad de que se instale el proyecto de hidrógeno verde, HIF Global, en Paysandú.

El primer planteo de la CSI tiene como objetivo mantener el capital humano a través de la aplicación de aranceles de defensa si un sector manufacturero cae un 3% en cotizantes al Banco de Previsión Social (BPS) o aumenta un 10% el seguro de paro en un semestre.

Reunión de Cardona y la CSI. Foto: CSI.

El gremio solicita soberanía en la inversión y compras públicas. Los industriales solicitaron un mínimo del 30% de integración nacional en grandes proyectos de inversión y el 75% de mano de obra nacional para empresas extranjeras en obras públicas.

Otro de los pilares de la propuesta se basa en dinamizar los núcleos industriales a través de salvaguardias para sectores de alto impacto.

Los trabajadores también propusieron un fondo de reconversión industrial tripartito con la intervención de todos los actores que permita financiar capacitaciones, proponer políticas industriales y actuar como “colchón social” ante los impactos del cambio de matriz.

La CSI también plantea un plan de acción para que el sector agroexportador que priorice la compra de insumos en la industria nacional y facilite la inserción internacional.