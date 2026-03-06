“Hay reducción de operaciones empresariales y haremos foco en servicios globales”, dijo la ministra Cardona

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, se refirió el jueves a la situación de las empresas multinacionales que han reducido sus operaciones en Uruguay como Sabre y BASF. En diálogo con El País, Cardona dijo que se conformará un “núcleo productivo” vinculado con empresas del sector de tecnologías de la información y de servicios globales, para hacer el seguimiento porque las últimas reestructuras de firmas tienen que ver especialmente con ese rubro.

“Hasta ahora esas empresas venían manejando un equilibrio entre los costos y el talento en Uruguay. El talento sigue estando, pero los costos de las empresas se entraron a complicar por distintas variables, entre ellas el tipo de cambio”, afirmó Cardona.

Fernanda Cardona El País

En ese contexto, el Ministerio de Industria, Energía y Minería ha organizado reuniones con empresas del sector tecnológico y con la Cámara Uruguay de Tecnologías de la Información, según manifestó. Asimismo, la ministra fue citada al Parlamento el 18 de marzo, donde va a presentar un informe de situación al respecto. “Estamos haciendo propuestas al Ministerio de Economía y Finanzas que tienen que ver con (evitar) la doble tributación con Brasil, que ya está formalizada”, señaló.

Sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), en rueda de prensa, Cardona mencionó que diversas entidades están estudiando sus posibles efectos de aplicación, pero que sí “existe la seguridad de que tenemos que formar parte de ese acuerdo” y trabajarlo en conjunto con todos los actores, incluyendo a los trabajadores que están preocupados por sus puestos de trabajo en algunos sectores.

Respecto al tema del petróleo —cuyo transporte está complicado por la guerra de Medio Oriente— y los valores se han incrementado, la ministra afirmó que Uruguay viene comprando crudo de países de Occidente, por lo cual no hay problemas directos de abastecimiento y no lo ven como un riesgo. Pero que sí es más preocupante el precio del petróleo, sus derivados y el tipo de cambio. “Estamos observando todo eso con la empresa pública (Ancap) y el Poder Ejecutivo”, señaló.

Fernanda Cardona y Yamandú Orsi Foto: X/Fernanda Cardona

Finalmente, Cardona recordó que en la metodología de cálculo de los combustibles definido en abril-mayo de 2025, se establecieron —con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone—, dos bandas y aclaró que todavía se está dentro de ese margen, es decir no hay problemas en ese sentido.

“La metodología sigue funcionando con los precios de hoy. Tenemos que ir monitoreando y, por encima del porcentaje que pusimos, es cuando el gobierno tiene que tomar una decisión y actuar”, apuntó.