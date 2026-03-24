¿Por qué BPS adelantó el pago de jubilaciones de abril? El comunicado y las fechas de cobro

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado informando que adelantará el pago de prestaciones, incluyendo jubilaciones y pensiones para el mes de abril de 2026.

El adelanto de estos pagos de BPS se produce debido a la Semana de Turismo, que se extiende desde el 30 de marzo al 5 de abril, indicó la entidad estatal.

¿Cuándo se paga la jubilación de abril 2026?

De acuerdo al comunicado que emitió el BPS en su página web, los jubilados y pensionistas que cobran sus prestaciones a través de banco, redes de cobranza o instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) recibirán el pago directamente en su cuenta el lunes 30 de marzo de 2026.

El organismo estatal agregó que los pagos que se realizarán mediante locales de pago descentralizado, como Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado en el interior, también se podrán cobrar a partir de ese lunes 30 de marzo.

Respecto a los beneficiarios que realizan sus cobros en el edificio sede de BPS en Montevideo, podrán hacerlo entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1º de abril de 2026. Luego de un receso, se reanudarán los pagos con normalidad a partir del lunes 6 de abril.

Para cobros en el interior mediante giras de pago, se realizarán a partir del 8 de abril, comunicó BPS. En esta misma fecha se realizarán los pagos a domicilio en Montevideo.

El organismo público también detalló que las personas que cuentan con un Usuario personal BPS pueden acceder a sus recibos 48 horas antes del comienzo del pago por medio de los servicios en línea.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Aquí se puede observar el calendario de pagos de BPS en abril de 2026.

Cómo saber si tengo algo para cobrar en BPS

BPS tiene disponible una herramienta para que los beneficiarios puedan realizar consultas acerca de sus cobros, y también las fechas y los lugares de cobro de prestaciones. Este servicio es especialmente útil para quienes quieran hacer consultas acerca de los cobros de BPS de este mes de marzo de 2026.

Este servicio en línea del BPS es útil no solo para averiguar detalles sobre cobros de jubilaciones, sino también de asignaciones familiares y subsidios.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS) en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

“Consulte por cédula de identidad, fecha y lugar de cobro de su prestación. Para tener acceso al detalle de sus recibos, debe registrarse previamente y obtener su Usuario Personal BPS”, indica la página web del organismo.

La herramienta para averiguar acerca de cobros de prestaciones se puede acceder haciendo clic en este enlace.