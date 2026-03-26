¿Cuáles van a ser los trabajos con más oportunidades de inserción y que además pagarán salarios competitivos en 2026?

Un estudio de la compañía de talento, Randstad, presentó una selección de carreras con buenas perspectivas de salida laboral y salarios competitivos para 2026. Entre ellas se destacan profesiones vinculadas a ingeniería, marketing, programación, data science, logística, negocios digitales, economía y ciencias ambientales.

"Definir qué estudiar implica no solo considerar la vocación, los intereses personales y la afinidad con las disciplinas más relevantes de la carrera, sino también analizar la demanda laboral futura de la profesión o área de formación elegida”, señaló la CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, Andrea Avila y agregó que la formación profesional es fundamental “para sostener la empleabilidad y construir una trayectoria profesional sólida”.

Las carreras con más oportunidades

La ingeniería es una de las carreras más demandadas en Uruguay por su protagonismo en el mercado laboral ya que todas las ramas presentan alta empleabilidad en organizaciones de distintos sectores con un buen nivel de remuneración. “Más allá de la especialización, los ingenieros son particularmente demandados por su aporte para la mejora de la eficiencia, la reducción de costos, la gestión de proyectos y la optimización de recursos, lo que les da una gran versatilidad en el mercado laboral”, señala el estudio de Randstad.

Sector tecnológico: uno de los más privilegiados en el país y en el mundo. Foto: Canva

“En un contexto de alta volatilidad económica en el sector financiero, la gestión eficiente de riesgos, inversiones y estrategias económico financieras es clave para la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas”, consideró la compañía de talento en relación a las carreras vinculadas a economía y finanzas. En ese sentido, resaltó el protagonismo de la digitalización del sector que impulsa la búsqueda de perfiles con conocimientos en tecnología financiera (FinTech), blockchain y automatización de procesos contables y financieros.

La consolidación del sector digital en el mercado laboral hizo que cada vez más empresas busquen perfiles vinculados a marketing digital, programación y análisis de datos. “Las carreras relacionadas con el desarrollo de software y programación continúan liderando la demanda en perfiles de tecnología”, señaló Randstad, pese a que el sector presenta un estancamiento de la demanda laboral desde 2023 debido a la automatización de algunas tareas por la implementación de Inteligencia Artificial (IA), según un estudio de la consultora Advice.

Digitalización

Con motivo del avance de estas tecnologías, las empresas procesan cada vez mayores volumenes de información. Por este motivo, requieren profesionales con conocimiento en Data Science, Business Intelligence y analítica avanzada.

Por otra parte, el informe resalta la expansión del comercio electrónico y el rol central de la logística en la economía digital, por lo que consideró que las empresas demandan cada vez más profesionales con formación en procesos de almacenamiento, despacho y distribución.