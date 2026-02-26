Disparos en Montevideo: detuvieron a tres personas, entre ellas un adolescente de 16 años, e incautaron armas

Un intenso operativo policial culminó en la mañana de este jueves 26 de febrero con la detención de tres personas en las inmediaciones de Calle 3 y Antonio Pereira, en la zona de Cruz de Carrasco en Montevideo.

El procedimiento se originó tras varios reportes que alertaron a las autoridades sobre disparos de arma de fuego en la zona. Al arribar el personal de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM II), los sospechosos intentaron evadir a los efectivos dándose a la fuga a través de los pasajes del barrio, lo que inició una persecución que terminó con la captura de los tres individuos.

Entre los detenidos se encuentra un adolescente de 16 años y dos adultos de 20 y 34 años. Este último posee un antecedente penal del año 2019 por rapiña especialmente agravada en grado de tentativa. Durante la intervención, los efectivos lograron incautar un arsenal compuesto por dos pistolas Glock calibre 9 mm, cargadores, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Según informó el Ministerio del Interior, una de las armas incautadas presentaba un pedido de requisitoria por un evento delictivo ocurrido anteriormente.

La escena y los elementos incautados fueron relevados por personal de Policía Científica para las pericias balísticas correspondientes. La Fiscalía Penal de Flagrancia de 10° Turno tomó cartas en el asunto, disponiendo que los dos hombres mayores de edad permanezcan bajo detención mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los disparos reportados y el origen del armamento.

Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial. Foto: Archivo El País

Situación del menor involucrado

En cuanto al adolescente de 16 años, la Fiscalía de Adolescentes de 2° Turno determinó el cese de su detención. No obstante, el menor quedó en calidad de emplazado por la Justicia, mientras que su teléfono celular fue incautado para ser sometido a peritajes técnicos que puedan aportar datos sobre la conexión entre los involucrados.

Las actuaciones policiales continúan bajo la órbita de las fiscalías intervinientes para esclarecer los hechos ocurridos en la zona.