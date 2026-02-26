Quincho Grande a remate: cómo es por dentro la mansión de Punta del Este que perteneció al excuñado del Mencho

Se pondrá en remate el próximo 5 de marzo la mansión Quincho Grande, una propiedad de 15.000 metros cuadrados ubicada en Punta del Este y que perteneció al narcotraficante Gerardo González Valencia, quien fuera extraditado desde Uruguay a Estados Unidos y que mantenía un parentesco con el Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido el pasado fin de semana.

El Mencho, cuyo nombre real era Nemesio Oseguera Cervantes, se casó en la década de 1990 con Rosalinda González Valencia, con quien tuvo tres hijos antes de divorciarse. Ella es hermana de Gerardo, el cabecilla de Los Cuinis que fue detenido en 2016 en Punta del Este. Estuvo en el Penal de Libertad hasta 2020, cuando fue extraditado a EE.UU.

Extradición de narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia a Estados Unidos. Foto: Embajada de Estados Unidos.

La Asociación Nacional de Rematadores, que estará a cargo de la instancia del 5 de marzo, presenta Quincho Grande como un "excelente inmueble en Punta del Este". El área edificada es de 1.000 metros cuadrados. La base es de US$ 680.000.

El remate, organizado por la Junta Nacional de Drogas ya que la mansión pertenece al Fondo de Bienes Decomisados, irá en conjunto con otros tres terrenos de la zona de Solanas cuya base está entre US$ 70.000 y US$ 86.000. El registro previo es obligatorio para todos quienes quieran participar del remate.

Quincho Grande está ubicado en la zona de El Golf y por las imágenes publicadas muestra cierto deterioro debido al abandono. En este período, además, se generaron algunas deudas de Contribución Inmobiliaria.

Quincho Grande, que perteneció a Gerardo González Valencia y que va a remate. Foto: Junta Nacional de Drogas/Asociación Nacional de Rematadores

Quincho Grande, propiedad de Punta del Este que será rematada por la Junta Nacional de Drogas. Foto: Junta Nacional de Drogas/Asociación Nacional de Rematadores

Alfredo Ramos, representante de la Asociación Nacional de Rematadores, dijo a Telemundo (Teledoce) que Quincho Grande tiene una deuda de $ 8.000.000, mientras que los otros tres lotes, ubicados "sobre ruta 10, frente a la Ancap de Solanas", deben unos $ 1.400.000 cada uno. Son montos que tendrá que afrontar cada quien resulte ganador de las subastas.

Ramos afirmó que "mucha gente que está haciendo consultas", pero específicamente para Quincho Grande entiende que, por el tamaño del predio, "hoy en día capaz es para otro tipo de proyecto, se pueden dividir en terrenos de 1.500 metros cada uno".

Quincho Grande, propiedad de Punta del Este que integra el Fondo de Bienes Decomisados e irá a remate. Foto: Junta Nacional de Drogas/Asociación Nacional de Rematadores

El inmueble está en exhibición y puede visitarse previa coordinación por teléfono.

González Valencia fue detenido en Uruguay en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2020, donde fue condenado a cadena perpetua por el delito de conspiración para importar en el país cinco kilogramos o más de cocaína. El Departamento de Justicia destacó que el condenado se involucró personalmente y coordinó el envío de toneladas de cocaína para su importación en Estados Unidos.

En abril de 2016 había sido procesado por lavado de activos en Uruguay, junto con su esposa y otras cinco personas de su entorno.