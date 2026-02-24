Puerto Vallarta, el paraíso turístico de México que ardió por la caída del Mencho: "Parece una zona de guerra"

Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, es conocido como un paraíso. Pero tras la furia narco del domingo por la muerte del Mencho, este destino turístico junto al Pacífico mexicano parece más una zona de guerra con decenas de vehículos calcinados y tiendas vandalizadas.

Vecinos y turistas no pueden creer lo que ven. "Se siente como que estamos en una zona de guerra", constata ante la AFP Javier Pérez, un ingeniero de 41 años que vive en esta ciudad, mientras recorre el estacionamiento de un supermercado repleto de autos quemados.

Todo se debe a Nemesio Oseguera, el Mencho, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La muerte del narco más buscado de México a manos del ejército el domingo provocó una estela de violencia en Jalisco, un estado del oeste del país donde matanzas y fosas clandestinas son el pan de cada día. Tras la convulsa jornada, la Secretaría de Marina desplegó 103 elementos de infantería y vehículos tipo pick-up para reforzar la vigilancia en Puerto Vallarta, informó este martes la cartera.

Este concurrido balneario había permanecido casi indemne a la violencia habitual en el estado, blindado para turistas y residentes de Canadá y Estados Unidos, que lo convirtieron hace años en su refugio de playa contra el inclemente invierno en sus países.

Hasta el domingo, cuando nubes de humo negro cubrieron el sol.

Panoramic view of Puerto Vallarta right now pic.twitter.com/cWssY9fwCU — Mike Madrid (@madrid_mike) February 22, 2026

"No teníamos idea de qué estaba pasando. Vimos que un autobús se estaba quemando, que un auto se estaba quemando y luego vimos humo negro por toda la ciudad desde nuestra ventana", relata Farah Saunders, jubilada canadiense de 53 años. Miembros del cartel de Oseguera bloquearon rutas, quemaron vehículos, atacaron gasolineras, comercios y bancos y enfrentaron a las autoridades en 20 de los 32 estados del país.

El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, reportó el lunes que más de 200 vehículos fueron quemados y unos 40 negocios resultaron vandalizados. Además, 23 reos se fugaron del penal local apoyados por delincuentes que derribaron el portón en medio de los disturbios.

El cielo ennegrecido por el humo de los vehículos en llamas era visible desde la suite de Saunders en un lujoso hotel sobre la avenida principal de Puerto Vallarta.

Vista aérea de una tienda incendiada en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 24 de febrero de 2026. Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Este martes, los restos del ómnibus reducido a chatarra yacían en la calle, mientras decenas de tiendas y centros comerciales en la misma vía permanecían cerrados y desiertos, constató AFP.

"Estábamos muy asustados, nunca pasamos por algo así en Canadá", dice Saunders, quien llegó junto a su esposo desde Alberta, animados por la buena fama que Vallarta tiene entre sus conciudadanos. "Unos 20.000 viven aquí", añade.

Ella y su esposo, que debían regresar a su país el lunes, permanecen varados por la cancelación de vuelos de aerolíneas canadienses y estadounidenses tras el operativo contra el Mencho.

Vista aérea de vehículos quemados sobre el puente "La Desembocada" en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 24 de febrero de 2026. Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP

A 12 kilómetros de la zona hotelera, atravesando avenidas desiertas con tráfico mínimo y negocios cerrados, vecinos del acomodado barrio Fluvial Vallarta merodeaban el estacionamiento de un supermercado mayorista. Los pistoleros del cártel se ensañaron con este negocio el domingo, y quemaron unos 40 vehículos de clientes y proveedores. En silencio, Javier Pérez recorre la explanada entre los autos destruidos acompañado de su familia.

"Desafortunadamente nos tocó en nuestro puerto que es un lugar bonito", dice a la AFP.

Residente en Puerto Vallarta desde hace 16 años, Pérez se pregunta si el gobierno hubiera podido alertar a la población para que se resguardara ante la inminente asonada criminal.

Vista aérea de bomberos limpiando una calle en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 24 de febrero de 2026. Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Otros vecinos perdieron más que sus autos, ya que sus negocios fueron calcinados hasta los cimientos, como una tienda de motos en el barrio La Vena.

Saíd Díaz, de 20 años, observa con tristeza el local donde hace apenas diez días cumplió el sueño de comprarse una moto. "Cuando vine me maravillé con todo lo que había y ya no hay nada. Me gustaban mucho sus modelos. Cada vez que venía de trabajar las observaba", recuerda este joven, quien trabaja en un alojamiento de playa frecuentado por extranjeros.

"Quedó una muy mala imagen de Vallarta. Trabajo en un condominio y ahorita se están yendo muchos de aquí", añade Díaz, preocupado por el impacto de la violencia en su fuente de trabajo. AFP