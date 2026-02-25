Familia del Mencho reclama su cuerpo ante fiscalía; se desconoce cuál será el destino final de sus restos

Los familiares del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, el Mencho, solicitaron la entrega de su cuerpo, informó este miércoles la Fiscalía General. Oseguera falleció el domingo en un operativo militar en el estado de Jalisco. Su muerte desató una ola de violencia con quema de negocios y bloqueos de ruta en 20 de los 32 estados del país.

La fiscalía mexicana "recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares" de Oseguera, "en el que se solicita la entrega de sus restos mortales", aseguró la institución en un comunicado.

El Mencho, de 59 años, encabezaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Su cuerpo fue trasladado a instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México.

En la operación y en choques posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.

Humo en una ciudad de México tras las reacciones violentas de los integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación por la muerte del Mencho. Foto: EFE

Se desconoce cuál será el destino final de los restos del capo nacido en Aguililla, un remoto pueblo de las montañas de Michoacán. Oseguera también podría ser enterrado en el vecino estado de Jalisco, donde fundó y fortaleció el CJNG.

La fiscalía indicó que dos presuntos escoltas del Mencho detenidos durante la operación fueron trasladados a una cárcel de alta seguridad en el central Estado de México.

Los últimos años del Mencho

Envuelto en mitos y leyendas, corría el rumor de que estaba afectado de una enfermedad renal, lo que abonaba su perfil bajo y sus pocos movimientos visibles. Entre sus dominios en la sierra fronteriza entre Michoacán y Jalisco, se decía también que tenía incluso un hospital propio, donde trataba sus dolencias un hombre que cada vez estaba más solo.

En la cocina se encontraron grandes cantidades de alimentos, sobre todo frutas y verduras. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

El exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club en Tapalpa, Jalisco, fue el último refugio de Oseguera, donde solía descansar y ocultarse de manera estratégica.

La cabaña está compuesta por una cocina y comedor, en los que había una gran cantidad de alimentos, principalmente frutas y verduras, así como una heladera en cuyo interior había cortes de carne y pescado. También se encontró en la misma heladera un medicamento denominado Tationil Plus, que se utiliza como agente terapéutico complementario para la insuficiencia renal.

De su círculo más cercano, solo quedaba su mujer, Rosalinda González Valencia, apodada La Jefa, clave en el aparato financiero de la mafia. Detenida dos veces en México y liberada las dos veces, ambos son del mismo pueblo michoacano.

Con información de AFP