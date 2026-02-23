Información de EE.UU., una pareja sentimental y un bosque: el operativo contra El Mencho

La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", marca el fin de una era para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cierra uno de los capítulos más complejos de la lucha contra el narcotráfico en México.

El operativo, descrito por el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, como un proceso de inteligencia "muy complicado", fue el resultado de una estrecha colaboración entre agencias mexicanas y estadounidenses. La vigilancia sobre el entorno del capo permitió su ubicación exacta el pasado viernes en una propiedad de Tapalpa, un bastión histórico de la organización en el estado de Jalisco, donde se ejecutó la acción militar tras confirmarse que su pareja sentimental había abandonado el lugar.

El desenlace fatal se produjo tras dos intensos enfrentamientos armados que demostraron el alto poder de fuego de la escolta personal de Oseguera Cervantes. Según el reporte oficial, el grupo criminal respondió a la presencia de las fuerzas federales con un ataque "muy violento" que derivó en una persecución hacia una zona boscosa.

En medio del cerco, los sicarios llegaron a impactar un helicóptero del Ejército, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia. Aunque el objetivo era el arresto del líder, por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, "El Mencho" sucumbió a la gravedad de sus heridas mientras era trasladado vía aérea hacia un centro médico en Morelia, Michoacán.

Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido en Ciudad de México (México). Foto: Mario Guzmán/EFE

Inteligencia binacional y el seguimiento en Tapalpa

El éxito de la ubicación de Oseguera Cervantes radicó en el seguimiento minucioso de su red de contactos. La inteligencia militar identificó que el capo se ocultaba en una propiedad en el poblado de Tapalpa. Un factor determinante para la ejecución del asalto fue el movimiento de una de sus parejas sentimentales, quien dejó el complejo habitacional un día antes de la incursión. Con la certeza de que el líder del CJNG permanecía únicamente con su equipo de seguridad, el Ejército, la Guardia Nacional y fuerzas especiales desplegaron seis helicópteros y aviones para garantizar el factor sorpresa y la iniciativa en el terreno.

Enfrentamiento en el bosque y armamento pesado

La resistencia del CJNG fue feroz. Tras un primer intercambio de disparos que dejó ocho delincuentes fallecidos, "El Mencho" intentó ocultarse entre la maleza de una zona boscosa. Al verse acorralados, los escoltas abrieron fuego contra el personal de la Guardia Nacional utilizando armamento de alto calibre, incluyendo lanzacohetes RPG de diseño ruso. Este tipo de proyectiles ya había sido utilizado por el cartel en 2015 para derribar una aeronave militar. En esta ocasión, un disparo afectó a un helicóptero oficial, mientras que el fuego cruzado terminó por herir de muerte al capo y a dos de sus acompañantes.

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho. Foto: EFE

Confirmación forense y el fin del fugitivo

A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años, falleció antes de ingresar al hospital. Los análisis forenses y la verificación oficial de identidad ratificaron que el cuerpo pertenecía al hombre que contaba con dos órdenes de arresto por delincuencia organizada y era considerado uno de los criminales más buscados en ambos lados de la frontera. El operativo culminó además con la incautación de un arsenal que refleja la capacidad bélica que sostenía el dominio del CJNG en la región occidental de México.

EFE