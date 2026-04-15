Empieza el ciclón extratropical e Inumet publica una alerta amarilla por lluvias abundantes: zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por lluvias abundantes. Este primer aviso por el ciclón extratropical rige hasta las 13:30, aunque se espera una actualización a esa hora.

Según Inumet, una "perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos". Añade que "se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla

Durazno: Baygorria y Feliciano.

Flores: Andresito.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: todo el departamento

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.

Soriano: Mercedes, Palmitas y Villa Soriano.

Alerta amarilla del 15 de abril de 2026. Foto: Inumet

Inumet emite un aviso especial por lluvias y vientos fuertes

Por su parte Inumet emitió un aviso especial a la población por "precipitaciones y vientos fuertes" debido al ciclón extratropical. Según Inumet, a partir de este miércoles y hasta el viernes se esperan precipitaciones en todo el país. "Durante este período en el litoral oeste y este se prevén los valores más elevados de lluvia, entre 40-80 mm o superiores. Dichas precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes", agrega el informe.

La situación comenzará a mejorar primero por el litoral oeste y se espera una finalización del fenómeno hacia la noche del viernes.

Por otro lado, según Inumet se pronostican dos momentos de viento fuerte. Primero "en la mañana del jueves se espera un aumento en la intensidad del viento sostenido de componente norte en la zona este entre 50-60 km/h, disminuyendo de intensidad desde la tarde".

En la madrugada del viernes volverá el viento pero con una rotación al suroeste y "con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, afectando al sur del Río Negro, principalmente en la franja costera". Así las cosas, Montevideo podría verse abarcado por este viento fuerte el viernes.