“Ningún riesgo”: el Mundial tras la caída del capo narco Nemesio "el Mencho" Oseguera

La violencia que desató la caída del capo narco Nemesio “el Mencho” Oseguera ha abierto una gran interrogante sobre la seguridad para el Mundial de Fútbol, a cien días de que comience a rodar la pelota.

El gobierno del estado de Jalisco se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- desde el 11 de junio.

En el estadio Akron de Guadalajara, Uruguay jugará con España el último partido de la fase de grupo.

El domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad de Guadalajara con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.

Fue su reacción a la muerte de su líder a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo.

Tres días antes de la muerte de “el Mencho”, Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad del estado, asegura a la AFP que “Jalisco y particularmente la zona metropolitana (de Guadalajara), está en paz”. Desde las instalaciones del Centro de Monitoreo y Emergencias de Zapopan, municipio donde se ubica el Estadio Akron, Alarcón explica que cuentan con drones, equipo antidrones para cubrir el espacio aéreo, helicópteros y cámaras de videovigilancia para resguardar la urbe.

Las cámaras de videovigilancia aumentarán de 7.000 a 13.000, precisa por su parte Juan Carlos Contreras, director general del centro de control de vigilancia estatal.

“Ningún riesgo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó ayer riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara durante el Mundial de Fútbol. Sheinbaum aseguró en rueda de prensa que no existe “ningún riesgo” para los visitantes y ofreció “todas las garantías” para que la metrópoli del oeste de México reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.

Una portavoz de la FIFA dijo a la AFP que por ahora el organismo no desea hacer comentarios sobre la seguridad en la próxima sede mundialista. Según reportes de diversos medios, la FIFA solicitó informes sobre la seguridad que vive el país después de los hechos de violencia que el pasado.

Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, calificó de “completamente falso” que la ciudad de Guadalajara pueda perder partidos del Mundial. “No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes” en México, aseguró.

Nemesio Oseguera era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.

El capo de 59 años dirigía el CJNG, una de las mafias criminales más poderosas del mundo y designada por Washington como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

La reacción del cártel a la muerte de su líder provocó temor en ciudades cercanas como Puerto Vallarta, un concurrido balneario de la costa del Pacífico, frecuentado por turistas y hogar de residentes originarios de Canadá y Estados Unidos.

Acciones legales Presidenta analiza demandar a Elon Musk La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer martes que analiza posibles acciones legales contra el empresario Elon Musk, dueño de la red social X, quien la acusó de actuar bajo órdenes del crimen organizado días después de la muerte de el Mencho. “Lo estamos considerando si hacemos algún asunto legal (contra Musk). Lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. Las declaraciones de la gobernante mexicana se producen después de que Musk escribiera un mensaje en X el lunes en respuesta a una publicación sobre declaraciones de la mandataria del 5 de noviembre del año pasado. En ese fragmento, la mandataria mexicana defiende su estrategia de seguridad y afirma que “volver a la guerra contra el narco no es una opción”. Ante esto, Musk remarcó que la presidenta “sólo repite lo que le dicen sus jefes del cartel”. Sheinbaum rechazó las acusaciones.



Sin embargo, Sheinbaum aseguró ayer que la situación “poco a poco se está normalizando” y que los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara operan sin problemas.

A lo largo del lunes también se registraron bloqueos pero en menor cantidad. La mandataria aseguró que solo fueron entre seis y siete y “todos fueron levantados”.

De acuerdo con el gobierno del estado de Jalisco, ayer martes se reactivaron las actividades económicas y las escuelas reanudarán las clases hoy miércoles.

Debido a la convulsa jornada del fin de semana, se suspendieron dos partidos de fútbol el domingo en Jalisco y otro en el estado de Querétaro, en el centro de México.

Además de cuatro encuentros de la fase de grupos del Mundial -entre ellos el de Uruguay-España, uno de los más esperados del Mundial-, Guadalajara albergará junto a Monterrey el torneo de repesca que a finales de marzo definirá los dos últimos clasificados a la Copa del Mundo.

En ese certamen participarán seis selecciones, ninguna europea: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam.

En Guadalajara, las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo buscarán su boleto. En Monterrey, jugarán Surinam, Bolivia e Irak.

Ayer, Estados Unidos levantó la alerta de seguridad para sus ciudadanos en México, ya que avisó que el transporte público y las actividades comerciales han regresado a la normalidad. Sin embargo, precisó que el personal del Gobierno estadounidense que se encuentra en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana está sujeto a un toque de queda durante las horas nocturnas.

Su última residencia La guarida: una cabaña de lujo exclusiva La guarida en donde se resguardaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era una cabaña exclusiva ubicada en un lujoso complejo residencial en el pueblo de Tapalpa, junto a un bosque, en el estado mexicano de Jalisco. Su última residencia, donde fue localizado por las fuerzas especiales mexicanas con ayuda de información de Estados Unidos, formaba parte del Tapalpa Country Club, un espacio residencial privado de cabañas exclusivas en un entorno rústico, según los reportes dados a conocer este martes. Allí, entre naturaleza, las fuerzas mexicanas localizaron al capo del narcotráfico, y le dieron caza después de que rastrearan la visita que le hizo el pasado sábado una de sus parejas sentimentales. En concreto, el conjunto de casas rústicas se ubica en el kilómetro 5,4 de la Carretera Tapalpa-San Gabriel, en el sur del estado de Jalisco y a unos 130 kilómetros de Guadalajara, la capital del estado. De acuerdo a las imágenes disponibles, el refugio del líder del CJNG era una amplia cabaña rodeada de un bosque, hacia donde huyó tras verse acorralado por los militares. Precisamente, una de las empresas sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con este cartel mexicano era Las Flores Cabaña, un negocio de alquiler de cabañas turísticas que seguía operando en Tapalpa a pesar de las acusaciones de lavado de dinero para el narco, indicó el diario Reforma. Tras su arresto lo trasladaron a un centro médico en Morelia (Michoacán), pero falleció antes de llegar debido a la gravedad de sus heridas.

Con información de EFE y AFP