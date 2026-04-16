Funcionaria policial chocó en moto con un auto y está grave: conductor se fugó y luego asistió a la seccional

Una funcionaria policial de 22 años resultó lesionada en un siniestro de tránsito ocurrido en las últimas horas de este jueves en la intersección de San Martín y Bertani en el barrio Casavalle. Posteriormente, el conductor del otro vehículo involucrado se presentó ante la Policía y el caso quedó en conocimiento de la Fiscalía.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la efectiva se dirigía a su servicio en moto cuando fue embestida por un auto que no respetó cartel de “Pare” en esa esquina. A raíz del impacto, cayó al pavimento y debió ser asistida por una emergencia móvil.

La médica actuante diagnosticó que la oficial resultó "politraumatizada grave" con traslado al Hospital Policial. Más tarde, en el centro asistencial, se informó que estaba politraumatizada y "con pase a tomografía por posible fractura”.

Por otro lado, se presentó en la dependencia policial el conductor del vehículo involucrado. El auto fue incautado por personal de Investigaciones de Zona III y se enteró a Fiscalía.