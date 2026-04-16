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El País Información Policiales

Funcionaria policial chocó en moto con un auto y está grave: conductor se fugó y luego asistió a la seccional

La mujer se dirigía a su servicio en moto cuando fue embestida por un auto que no respetó cartel de “Pare” en el cruce de las calles de San Martín y Bertani en el barrio Casavalle.

El País
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16/04/2026, 19:13
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Policía. Fernando Ponzetto.
Funcionarios policiales.
Foto: Fernando Ponzetto/archivo El País.

Una funcionaria policial de 22 años resultó lesionada en un siniestro de tránsito ocurrido en las últimas horas de este jueves en la intersección de San Martín y Bertani en el barrio Casavalle. Posteriormente, el conductor del otro vehículo involucrado se presentó ante la Policía y el caso quedó en conocimiento de la Fiscalía.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la efectiva se dirigía a su servicio en moto cuando fue embestida por un auto que no respetó cartel de “Pare” en esa esquina. A raíz del impacto, cayó al pavimento y debió ser asistida por una emergencia móvil.

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La médica actuante diagnosticó que la oficial resultó "politraumatizada grave" con traslado al Hospital Policial. Más tarde, en el centro asistencial, se informó que estaba politraumatizada y "con pase a tomografía por posible fractura”.

Por otro lado, se presentó en la dependencia policial el conductor del vehículo involucrado. El auto fue incautado por personal de Investigaciones de Zona III y se enteró a Fiscalía.

Patrullero, móvil policial
Patrullero, móvil policial
Foto: archivo El País.
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