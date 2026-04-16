Siniestro fatal: murió hombre de 58 años tras choque entre dos motos en Luis Batlle Berres y Lomas de Zamora

Un hombre de 58 años murió tras un siniestro de tránsito entre dos motocicletas en Luis Batlle Berres y Lomas de Zamora en Paso de la Arena (Montevideo).

Una de las motocicletas circulaba por Batlle Berres y pretendía doblar por Lomas de Zamora, cuando la moto que iba detrás intentó rebasarla y se generó un impacto entre ambas, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.

Junto a la víctima viajaba su hijo, un joven de 22 años que resultó herido, pero sin gravedad.

En la otra moto viajaba un joven que, producto del impacto, cayó en una cuneta y se golpeó con una garita de ómnibus de la zona. Sufrió golpes y será trasladado por la emergencia médica.