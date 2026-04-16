Siniestro fatal: murió hombre de 58 años tras choque entre dos motos en Luis Batlle Berres y Lomas de Zamora
Producto del impacto, un joven cayó en una cuneta y se golpeó con una garita de ómnibus de la zona. Sufrió golpes y será trasladado por la emergencia médica. El hijo de la víctima resultó herido.
Un hombre de 58 años murió tras un siniestro de tránsito entre dos motocicletas en Luis Batlle Berres y Lomas de Zamora en Paso de la Arena (Montevideo).
Una de las motocicletas circulaba por Batlle Berres y pretendía doblar por Lomas de Zamora, cuando la moto que iba detrás intentó rebasarla y se generó un impacto entre ambas, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.
Junto a la víctima viajaba su hijo, un joven de 22 años que resultó herido, pero sin gravedad.
En la otra moto viajaba un joven que, producto del impacto, cayó en una cuneta y se golpeó con una garita de ómnibus de la zona. Sufrió golpes y será trasladado por la emergencia médica.
🔴 AHORA: choque entre dos motos en Luis Batlle Berres y Lomas de Zamora terminó con un fallecido.— Telemundo (@TelemundoUY) April 16, 2026
👉 Lo cuenta @EmiWigman desde Paso de la Arena. pic.twitter.com/UAtBIi1DWX
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