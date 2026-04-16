Siniestro fatal entre bicicleta y ómnibus en el Cerro: víctima trasladaba un ladrillo de droga

Un hombre de 46 años falleció este miércoles por la noche en el barrio Cerro luego de que la bicicleta que conducía chocara con un ómnibus, según informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

El accidente fatal ocurrió en las inmediaciones de Río De Janeiro y Rusia. Al llegar al lugar la Policía encontró a la víctima tirada en el piso, sin signos vitales, junto a una bicicleta. A pocos metros había un ómnibus estacionado. El personal de la emergencia móvil que llegó al lugar constató el fallecimiento de la víctima.

Efectivos de Policía Científica. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Por su parte, el chofer del ómnibus, un hombre de 47 años, explicó que iba conduciendo por la calle Río de Janeiro cuando, al llegar al cruce con la calle Rusia, se vio sorprendido por una bicicleta que apareció en su lado derecho. El conductor, que tuvo una espirometría negativa, afirmó que no pudo evitar la colisión con la bicicleta.

La Policía Científica concurrió al lugar para relevar la escena y descubrió que la víctima llevaba consigo $ 945 y un ladrillo de droga, de color amarillento. El caso está siendo trabajado por la Fiscalía de Flagarancia de 14º Turno.

Siniestro fatal en ruta 1: un motociclista murió tras chocar con una camioneta y prenderse fuego

Un siniestro de tránsito fatal se registró este miércoles de noche en la ruta 1, en Montevideo, a la altura de la rotonda de la estación de servicio Ancap. Una moto se prendió fuego tras un choque contra una camioneta, y el conductor murió incinerado.

Policía Caminera informó que el siniestro ocurrió sobre las 20:00. La moto circulaba por la ruta 1 de oeste a este, mientras que la camioneta tipo furgón cruzaba la carretera de norte a sur en la rotonda. Ambos vehículos chocaron y la camioneta siguió de largo, sin frenar, mientras que la moto tomó fuego "de inmediato", al igual que su conductor. Algunas personas que estaban cerca intentaron apagar el fuego, pero no fue posible evitar la muerte del chofer.

Operativo policial por siniestro de tránsito fatal en ruta 1. Foto: Policía Caminera.

Estas conclusiones se pudieron sacar gracias a las cámaras de seguridad de la estación de servicio Ancap. Minutos después el conductor de la camioneta se presentó en la escena y se procedió a su identificación y todas las tareas administrativas. Tiene 22 años y tanto la espirometría como el control de drogas indicaron que no había consumido sustancias prohibidas para el manejo de vehículos.

De momento, según Caminera, el conductor de la moto no fue identificado, aunque "se trataría" de un hombre. En la zona había personas que podrían llegar a declarar como testigos. La ruta estuvo parcialmente obstruida hasta casi la medianoche.