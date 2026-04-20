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"No pensé encontrarme con ella consciente": conductora despistó y volcó tras caer de puente en ruta 5

"Impresiona. Cuando vi todo esto no pensé encontrarme con ella en buenas condiciones y consciente", aseguró un testigo que viajaba detrás del auto de la mujer.

El País
El País
20/04/2026, 14:21
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Siniestro de tránsito en ruta 5
Siniestro de tránsito en ruta 5.
Foto captura de Teledía (Canal 4).

Una mujer que conducía un auto despistó y cayó de un puente en ruta 5, a la altura del kilómetro 27 en Canelones, sobre el mediodía de este lunes. Viajaba de sur a norte.

La mujer, de alrededor de 50 años, perdió el dominio del vehículo y cayó del puente, de una altura de unos 10 metros, informó Teledía (Canal 4).

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Una ambulancia llegó al lugar para asistir a la mujer, que fue retirada del vehículo por Bomberos, policías y personas que se acercaron a donde ocurrió el siniestro. Un hombre, que viajaba en otro vehículo atrás del auto accidentado, dijo que la mujer "se veía que se arrimaba a la baranda del puente". "Hubo una polvareda, una explosión cuando chocó contra el hormigón", relató al mismo informativo.

Siniestro de tránsito en ruta 5
Siniestro de tránsito en ruta 5. Vehículo despistó y cayó de un puente.
Foto: Policía Caminera.

Además, el hombre dijo que la mujer "estaba muy desesperada por salir" y contó que no sabía qué le había ocurrido. "Impresiona. Cuando vi todo esto no pensé encontrarme con ella en buenas condiciones y consciente", aseguró. Resultó politraumatizada y se encuentra estable. Fue trasladada a un sanatorio para que se le realicen estudios y si tiene lesiones internas.

Siniestro de tránsito en ruta 5
Auto despistó y volcó tras caer de un puente en ruta 5.
Foto captura de Teledía (Canal 4).
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