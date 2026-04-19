Vio ropa tirada en la calle, pasó por encima y luego descubrió que era un hombre que murió horas después

Un hombre falleció este sábado por la noche luego de haber sido atropellado por un automóvil en la intersección de las calles Avellaneda y Stagnero de Munar, en Montevideo, informó la Jefatura de Policía.

Según el parte oficial, al llegar al lugar los efectivos encontraron un automóvil Volkswagen conducido por una mujer de 49 años y a un hombre tendido sobre la calzada.

La conductora declaró ante la Policía que, al realizar el giro por la calle Stagnero de Munar, observó lo que le pareció ropa tirada en la vía pública. De acuerdo con su relato, al pasar por encima de esas prendas sintió un impacto y advirtió después que entre ellas se encontraba un hombre.

Una emergencia médica asistió a la víctima en el lugar y diagnosticó politraumatismos y fractura costal, por lo que fue trasladada al Hospital Pasteur.

Horas más tarde, en la noche del sábado, el centro asistencial comunicó a la Policía el fallecimiento del hombre, que sufrió un paro cardiorrespiratorio.

A la conductora se le realizó espirometría, con resultado negativo.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente, mientras el caso permanece bajo investigación.