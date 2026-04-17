La Policía investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre en el barrio Punta Gorda

La Policía investiga la muerte de un hombre de aproximadamente 60 años en la zona del barrio Punta Gorda, en Montevideo.

En determinado momento vecinos fueron a hablar con él y no respondía. Ante esto, llamaron a la Policía y constataron su fallecimiento, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

En el lugar trabaja Policía Científica. Investigadores intentan esclarecer la causa de muerte. El hombre estaba acostado inmóvil este viernes al lado de un árbol en las calles René casi Rivera, frente a un complejo de viviendas.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que el cuerpo no presentaba signos de violencia y una emergencia médico móvil posteriormente confirmó la muerte. Junto al fallecido se encontró una bicicleta con canasto rojo, presuntamente de su propiedad.

Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial. Foto: Archivo El País

Sin alerta de persona en la zona

Desde el Ministerio de Desarrollo Social informaron a El País que no había "ninguna alerta de persona en situación de calle a los servicios del ministerio en ese punto".

"Los vecinos se comunicaron con la policía que concurrió al lugar. Hasta el momento no hay información sobre la identidad y trayectoria de la persona ni sobre las circunstancias que rodean el fallecimiento", indicaron desde la cartera.

El caso permanece bajo investigación a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar las causas del deceso.