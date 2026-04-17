Asesinato en Colón: mataron a un joven de 23 años de un disparo en la cabeza

Un hombre de 23 años fue asesinado en la madrugada de este viernes en las inmediaciones de Aparicio Saravia y Pasaje J, en el barrio Colón de Montevideo, informó la Jefatura de Policía de la capital.

Un funcionario policial que reside en la zona fue el primer testigo en intervenir. Según su declaración, se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó al menos tres disparos de arma de fuego; al salir para ver qué había pasado, se encontró con un joven herido de gravedad, con un disparo en la cabeza, por lo que llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El trabajo de Policía Científica y Fiscalía

Al llegar al lugar, un equipo de emergencia médica móvil constató el fallecimiento del joven. En la escena del crimen, los efectivos de Policía Científica lograron incautar tres vainas y un cartucho, elementos que serán claves para determinar el calibre utilizado y si el arma está vinculada a otros hechos delictivos recientes en la periferia de Montevideo.

La fiscal de Homicidios de 3er Turno quedó a cargo de la investigación y dispuso una serie de actuaciones urgentes para encontrar a los autores del asesinato, entre ellas el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, la toma de actas a los funcionarios actuantes y la búsqueda de testigos.