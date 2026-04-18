Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Fueron por un paseo en kayak, volcaron y nadaron hasta la costa: el operativo de rescate en Carrasco

Un adulto y un menor de edad protagonizaron un incidente náutico que movilizó a la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. El helicóptero de rescate llegó a la zona en apenas cinco minutos.

El País
El País
18/04/2026, 13:08
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Operativo de rescate de dos kayakistas en Carrasco
Operativo de rescate de dos kayakistas en Carrasco
Foto: Fuerza Aérea

Un intenso operativo de búsqueda y rescate se desplegó en la mañana de este sábado en la costa de Montevideo, luego de que un kayak volcara en el área comprendida entre los barrios de Carrasco y Punta Gorda.

La alerta se encendió tras el hallazgo de la embarcación sin ocupantes, lo que motivó la intervención inmediata de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) para localizar a un adulto y un menor que se encontraban a bordo.

El desafiante mensaje de Donald Trump a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz: "No pueden chantajearnos"

Según confirmó oficialmente la Fuerza Aérea, ambas personas lograron nadar por sus propios medios hasta la costa y se encuentran en buen estado de salud. Tras verificar que los tripulantes estaban a salvo en tierra firme, el Centro de Operaciones procedió a cancelar las tareas de búsqueda que habían movilizado recursos aéreos y marítimos.

Helicóptero de la Fuerza Aérea
Helicóptero de la Fuerza Aérea
Foto: Fuerza Aérea

Coordinación entre la Armada Nacional y la Fuerza Aérea

La respuesta técnica estuvo a cargo del Escuadrón Aéreo N° 5, que puso en el aire al helicóptero Bell 212 (FAU 035). La aeronave, equipada con tripulación especializada, sobrevoló la zona asignada en un tiempo récord, según la institución.

Según el reporte de la Fuerza Aérea, el helicóptero alcanzó la zona de Carrasco en apenas cinco minutos después de recibida la alerta. El operativo fue coordinado bajo la jurisdicción de la Armada Nacional.

"No juzguen a mi hermano con leyes del siglo pasado": cientos de personas reclamaron por la libertad de Moisés

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Fuerza AéreaArmada Nacional

Te puede interesar