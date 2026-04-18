Fueron por un paseo en kayak, volcaron y nadaron hasta la costa: el operativo de rescate en Carrasco

Un intenso operativo de búsqueda y rescate se desplegó en la mañana de este sábado en la costa de Montevideo, luego de que un kayak volcara en el área comprendida entre los barrios de Carrasco y Punta Gorda.

La alerta se encendió tras el hallazgo de la embarcación sin ocupantes, lo que motivó la intervención inmediata de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) para localizar a un adulto y un menor que se encontraban a bordo.

Según confirmó oficialmente la Fuerza Aérea, ambas personas lograron nadar por sus propios medios hasta la costa y se encuentran en buen estado de salud. Tras verificar que los tripulantes estaban a salvo en tierra firme, el Centro de Operaciones procedió a cancelar las tareas de búsqueda que habían movilizado recursos aéreos y marítimos.

Helicóptero de la Fuerza Aérea Foto: Fuerza Aérea

Coordinación entre la Armada Nacional y la Fuerza Aérea

La respuesta técnica estuvo a cargo del Escuadrón Aéreo N° 5, que puso en el aire al helicóptero Bell 212 (FAU 035). La aeronave, equipada con tripulación especializada, sobrevoló la zona asignada en un tiempo récord, según la institución.

Según el reporte de la Fuerza Aérea, el helicóptero alcanzó la zona de Carrasco en apenas cinco minutos después de recibida la alerta. El operativo fue coordinado bajo la jurisdicción de la Armada Nacional.