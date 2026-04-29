Camión cruzó de senda, despistó y volcó en ruta 5: conductor fue hospitalizado con varias fracturas

Un camión que circulaba por la ruta 5 en dirección al norte volcó este miércoles por la mañana a la altura del kilómetro 336, según informó la Policía Caminera a través de un comunicado. El vehículo, por causas a determinar, cambió su senda de circulación, despistó y volcó sobre el margen oeste de la ruta.

El conductor, un joven de 24 años, fue trasladado al Hospital de Tacuarembó con varias fracturas y permanece en observación. La espirometría arrojó un resultado negativo.

Camión con zorra volcó en Tacuarembó. Foto: Policía Caminera.

No fue el único siniestro registrado en rutas nacionales en las últimas horas que involucró camiones. Cerca de las 10:30, también en el departamento de Tacuarembó, un vehículo con zorra volcó sobre el kilómetro 246 del ruta 26. Según reconstruye Caminera, el conductor perdió el control del camión y despistó sobre la franja natural de la ruta. En este caso el conductor, un hombre de 42 años, resultó ileso y su espirometría fue cero.

Homicidios en Belvedere y Colón este lunes

Por otro lado, la Policía investiga un crimen ocurrido en la noche de este lunes en Montevideo, en el barrio Belvedere: una mujer de 32 años, sin antecedentes penales, fue asesinada a balazos mientras se encontraba en un auto blanco junto a un hombre que también resultó herido por múltiples disparos.

El hombre, de 34 años, sí tenía varios antecedentes. Él se salvó, si bien fue ingresado a un sanatorio con el diagnóstico de múltiples heridas de arma de fuego en el pecho y en el brazo izquierdo. Requirió pase a block quirúrgico pero logró hablar con la Policía. Según el parte de la Jefatura de Montevideo, "manifestó que desde dentro de un auto gris le efectuaron varios disparos". Los delincuentes luego se dieron a la fuga.

La Policía encontró 44 vainas calibre 9mm en la escena del crimen, en Emancipación esquina Fray Generoso Pérez. La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios. Según informó Telemundo (Teledoce), el auto de los atacantes fue encontrado en Islas Canarias, en el barrio Nuevo París, a más de tres kilómetros de distancia.

Mataron a un bebé y huyeron

Este no fue el único crimen en la noche del lunes en Montevideo. Un homicidio de un niño de un año y medio causó conmoción y el ministro del Interior, Carlos Negro, se dirigió hacia la zona y durante la madrugada emitió un mensaje en su cuenta de X: "Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año".

Según dijo, ese fue el mensaje que le transmitió a la Policía y específicamente al equipo de investigadores: "Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado".