Cortes de calle en Montevideo durante el Día de la Madre: 75 líneas afectadas y cambios de paradas

Este domingo 10 de mayo se correrá la Maratón Montevideo 2026, que coincide a su vez con el Día de la Madre. Esto provocará importantes cortes y alteraciones en el tránsito, con desvíos de 75 líneas urbanas, suburbanas e interdepartamentales, y se reubicarán algunas terminales. Se estiman conglomeraciones en el tránsito dada la simultaneidad con la primera fecha comercial del año: el Día de la Madre 2026.

La Maratón Montevideo afectará no solo la circulación, sino que se prohibirá el estacionamiento en varias zonas, que comenzarán a despejarse a partir de las 00:00 horas del domingo 10 de mayo. El operativo de la Intendencia de Montevideo (IMM) comenzará con la preparación de la maratón a partir del sábado 9 de mayo.

¿Cuándo y dónde comenzarán los cortes en el Día de la Madre?

Desde el sábado 9 de mayo quedará cortada la Av. 18 de Julio entre Vázquez y Yaguarón a partir de la hora 8:00 horas, por el armado de la zona de largada. Desde las 00:00 horas del domingo 10 de mayo comenzará el operativo de cortes para cerrar el circuito y el traslado de los vehículos que estén estacionados en toda la extensión del circuito.

Recorrido Maratón Montevideo 2026. Foto: IMM

Hasta las 4:00 horas del domingo 10 de mayo se podrá atravesar la Av. 18 de Julio solo en el cruce con Andes. También hasta esa hora se podrá cruzar la Av. Libertador en las calles Galicia y en La Paz. Luego de esa hora se realizará el corte total del tránsito en todo el circuito.

Para más información por los cortes con motivo de la Maratón Montevideo 2026, consultar el sitio web: https://montevideo.gub.uy/

Atención conductores: prohibición de estacionamiento

No se podrá estacionar en toda la extensión del circuito entre las 00:00 y las 14:00 horas del 10 de mayo. Los autos que permanezcan en el circuito serán trasladados. Para localizar la ubicación en donde se dejó estacionado los propietarios podrán consultar a través del teléfono 1950 4000, opción 1.

Cambios en el transporte metropolitano por la Maratón Montevideo 2026

Habrá desvíos de 75 líneas urbanas, de líneas suburbanas e interdepartamentales, y se reubicarán algunas terminales. Para consultar los cambios de recorrido de las líneas de ómnibus y las paradas suprimidas, consultar en el sitio web: https://montevideo.gub.uy/