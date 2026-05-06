Bala perdida entró a casa de exjerarca de Cultura de la IMM: ya se habían registrado tiroteos en la zona

Una bala perdida ingresó este martes por la noche a la casa de la dramaturga y exdirectora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Mariana Percovich. El proyectil entró por una ventana ubicada en una habitación de la planta alta, que funciona como escritorio, atravesando una persiana y rompiendo un vidrio. La exjerarca reside en un complejo de viviendas ubicado en Pando, departamento de Canelones.

"Estábamos por acostarnos, cerca de las once y media, y sentimos un ruido que parecía una bala. Primero revisamos las cámaras y no vimos a nadie, pero cuando fuimos al escritorio, en la parte de arriba, vimos que había un agujero grande en el vidrio. Había un casquillo y vidrios en el piso", relató en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Una bala entró por el ventanal del escritorio desde el exterior. Atravesó la persiana y rompió el vidrio dejando un círculo enorme y vidrios en la biblioteca. Estamos bien pero asustadas. Una bala perdida entró a nuestro hogar. — Mariana Percovich 🇺🇾🏳️‍🌈 (@PercoMariana) May 6, 2026

Percovich explicó que junto a su pareja llamaron rápidamente a la Policía, que envió un equipo de Policía Científica al lugar. Los agentes se llevaron el casquillo y quedó radicada la denuncia por el incidente.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

"Hace más o menos un mes hubo otro episodio, que no impactó en ninguna casa, pero se escucharon tiros y vino también la Policía. Es una zona compleja como todas las de vías de tren, que no están cuidadas y no están mantenidas", añadió. Si bien en la casa de la dramaturga el cuarto de la planta alta funciona como escritorio, en varias viviendas linderas es el lugar en donde duermen los niños.

"Dos viviendas cercanas a la nuestra son madres con niños chicos y duermen allí. Esta vez no pasó nada y nadie fue lastimado. La inseguridad te afecta en varias capas y niveles, pero cuando pasa dentro de tu casa, te preguntás qué más puede hacer", añadió.