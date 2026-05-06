San Roque honra a las madres con su orginal campaña: “San Mamá”

La campaña nace de una verdad profunda: las madres no necesitan pedestales, pero merecen ser reconocidas como las "santas" de todos los días. Esas mujeres que, con una capacidad que a veces parece sobrehumana, sostienen, resuelven y acompañan, convirtiendo lo cotidiano en algo extraordinario.

San Roque ha decidido alejarse de los moldes rígidos para abrazar una maternidad más honesta y humana. A través de una serie de piezas ilustradas inspiradas en las tradicionales estampas, la marca retrata las distintas facetas de ser mamá hoy.

Además, este homenaje tiene un corazón solidario: todo lo recaudado por la venta de estas estampitas será destinado a Ceprodih, transformando el agradecimiento en ayuda real para otras madres que lo necesitan.

Porque cada "San Mamá" tiene su propia esencia, la propuesta comercial de este año busca abrazar todas las personalidades y necesidades, con una gran variedad de opciones que van desde perfumería y cosmética hasta tocador y dermocosmética.

Para que la celebración sea aún más especial, San Roque invita a sus clientes a soñar:

• Hacia la tierra de San Roque: Con compras superiores a $2.500, participas por un viaje para dos personas con estadía incluida a la tierra de San Roque en Francia.

• Un beneficio para celebrar: Del 30 de abril al 10 de mayo, quienes elijan su regalo con tarjetas de crédito Itaú contarán con un 25% de descuento, haciendo que ese gesto de amor sea más accesible para todos.