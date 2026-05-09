Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Discutió con un hombre, se fue y volvió con un arma: un muerto y un herido por conflicto en Pan de Azúcar

Un crimen aconteció en la madrugada de este sábado en el departamento de Maldonado. La víctima era un hombre de 30 años que contaba con antecedentes penales.

El País
El País
09/05/2026, 13:33
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Patrullero de Maldonado.
Patrullero de Maldonado.
Foto: Ricardo Figueredo/archivo El País

Un homicidio ocurrió en la madrugada de este sábado en Pan de Azúcar, ciudad del departamento de Maldonado. Información primaria de la Policía en base al testimonio de testigos indica que una discusión terminó en un ataque a tiros que mató a un hombre de 30 años y dejó herido a otro.

Según el parte de la Jefatura de Policía de Maldonado, un llamado al 9.1.1 a las 2:00 de la madrugada advertía por una persona herida en la vía pública, en la calle Félix de Lizarza.

Personal policial concurrió a la zona junto a una ambulancia, pero al arribar se supo que la víctima ya había sido trasladada a un hospital por un particular que también había sido herido en el ataque.

Negro dijo que "en pocas horas" se identificará a los responsables del ataque en que balearon a un bebé

Desde el centro asistencial informaron luego que la víctima trasladada había fallecido a consecuencia de un disparo en el pecho. Se constató que tenía antecedentes penales. El otro lesionado sufrió una herida por el roce de una bala, pero la lastimadura no reviste gravedad.

"De las primeras averiguaciones se pudo establecer que la víctima habría mantenido una discusión con un hombre, quien se retiró del lugar y posteriormente regresó efectuando disparos con un arma de fuego hacia el herido, dándose luego a la fuga", indica el parte policial.

Ahora la investigación intentará determinar quién fue el atacante y qué motivó su accionar. Policía Científica trabajó en el relevamiento de la escena y ahora personal del Departamento de Hechos Complejos continúa con las averiguaciones en coordinación con la Fiscalía de 2° Turno.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Policía de MaldonadoPan De Azúcar

Te puede interesar