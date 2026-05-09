Discutió con un hombre, se fue y volvió con un arma: un muerto y un herido por conflicto en Pan de Azúcar

Un homicidio ocurrió en la madrugada de este sábado en Pan de Azúcar, ciudad del departamento de Maldonado. Información primaria de la Policía en base al testimonio de testigos indica que una discusión terminó en un ataque a tiros que mató a un hombre de 30 años y dejó herido a otro.

Según el parte de la Jefatura de Policía de Maldonado, un llamado al 9.1.1 a las 2:00 de la madrugada advertía por una persona herida en la vía pública, en la calle Félix de Lizarza.

Personal policial concurrió a la zona junto a una ambulancia, pero al arribar se supo que la víctima ya había sido trasladada a un hospital por un particular que también había sido herido en el ataque.

Desde el centro asistencial informaron luego que la víctima trasladada había fallecido a consecuencia de un disparo en el pecho. Se constató que tenía antecedentes penales. El otro lesionado sufrió una herida por el roce de una bala, pero la lastimadura no reviste gravedad.

"De las primeras averiguaciones se pudo establecer que la víctima habría mantenido una discusión con un hombre, quien se retiró del lugar y posteriormente regresó efectuando disparos con un arma de fuego hacia el herido, dándose luego a la fuga", indica el parte policial.

Ahora la investigación intentará determinar quién fue el atacante y qué motivó su accionar. Policía Científica trabajó en el relevamiento de la escena y ahora personal del Departamento de Hechos Complejos continúa con las averiguaciones en coordinación con la Fiscalía de 2° Turno.