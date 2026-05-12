Inician traslados de presos a nuevas unidades de Libertad que se empezaron a construir en gobierno anterior

La subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, asistieron el pasado jueves a la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General.

Allí anunciaron que el gobierno comenzará el próximo viernes los primeros traslados de personas privadas de libertad desde la cárcel de Santiago Vázquez hacia las nuevas unidades del Penal del Libertad, según la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió El País.

“Tenemos próximas inauguraciones, el Complejo Libertad en modalidad de participación público-privada y la nueva Unidad Nº 5 (Cárcel de Mujeres), empezó a construirse en la administración pasada”, comentó Juanche.

Concretamente, indicó que la Unidad N° 29 -una de las tres que se construyeron, junto a la 27 y la 28- será la “primera” en inaugurarse y el “primer contingente” será trasladado este viernes 15: “Están programados los sucesivos traslados en cadencias de aproximadamente entre una vez y dos veces por semana”.

Valverde, por su lado, dijo que se “aceleraron los procesos de ingreso y ascenso” de personal y destacó que se logró “incorporar en la Ley de Presupuesto más de mil cargos entre policías, operadores penitenciarios y profesionales”.

“Este fortalecimiento permitirá avanzar progresivamente en la puesta en funcionamiento del complejo de Libertad, que incorporará 1.430 nuevas plazas para la población masculina, y de la nueva Unidad N° 5 para mujeres, con capacidad para 856 plazas. Ambas infraestructuras fueron iniciadas en la administración anterior bajo una modalidad de participación público privada, pero su operatividad no contaba con la previsión del personal necesario”, sostuvo la jerarca.

Estas cárceles fueron anunciadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y el contrato, de participación público-privada (PPP), se firmó en agosto de 2024, cuando Nicolás Martinelli era ministro del Interior.

El proyecto, con una inversión de US$ 75 millones, consistió en la construcción de tres nuevas unidades en el complejo penitenciario, con una capacidad para 460 personas cada una. Además, cuenta con 20 plazas para “arresto administrativo”, destinada a gente en proceso de extradición, y 30 plazas de admisión, “para la recepción y clasificación de nuevos internos”.

Juanche señaló que la 29 será “una unidad especializada para ofensores sexuales”, donde funcionará “un programa estandarizado de alta intensidad para tratar el riesgo de agresión sexual asociado a otros riesgos criminógenos y tiene una capacidad para 460 plazas”.

La 28 va a estar dedicada a alojar “ofensores de género, personas formalizadas y condenadas por delitos de violencia doméstica y de violencia basada en género”. La 27, “la última en ser poblada”, recibirá “a varones primarios con penas breves, menores a tres años”.

Tras la sesión, las autoridades de gobierno se retiraron sin hacer declaraciones. En cambio, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, presidenta de la comisión, se refirió al motivo inicial de la convocatoria: informar sobre la construcción de las dos cárceles de máxima seguridad anunciada por el gobierno y la descentralización del INR.

Particularmente, este último, comunicó la senadora, “ya está a estudio de la (Asesoría) Jurídica de Presidencia, o sea que en breve probablemente tome estado parlamentario”. Así, indicó que se esperan posibles “correcciones y sugerencias” antes de que pueda ser analizado por los legisladores.

Consultada sobre si está confirmado que las unidades penitenciarias estarán en predios militares, manifestó que no se quiso “profundizar” en eso aspecto porque va a haber más instancias del estilo con las autoridades y quieren tener a mano “información más acabada sobre cómo es la extensión de estos contratos de construcción de cárceles que ya se iniciaron”.

“Sí se nos adelantó que hay algunos terrenos, pero también es algo que, por el perfil que tienen estas cárceles, decidimos no profundizar hoy porque entendemos que hay información de carácter reservado ahí, que tiene que ver con el funcionamiento y que todavía puede variar”, declaró.