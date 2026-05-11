Gobierno creó Comité de Abordaje Integral de la Situación de Calle frente a "alta vulnerabilidad sociosanitaria"

La semana pasada, el Poder Ejecutivo decretó la creación del Comité de Abordaje Integral de la Situación de Calle. Este organismo, presidido por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), busca unificar las políticas del gobierno en una única estrategia a nivel nacional.

Además del Mides, el Comité lo integrarán los ministerios del Interior, Educación y Cultura, Trabajo, Salud Pública, y Vivienda. También participarán la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y las secretarías nacionales de Deporte y Drogas.

Para fortalecer la respuesta, el decreto invita formalmente a sumarse a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a la ANEP. Además, se prevé la coordinación permanente con el Congreso de Intendentes y la posibilidad de convocar a actores de la sociedad civil.

A diferencia de otras instancias de coordinación, este Comité tiene el mandato de generar su propio sistema de monitoreo. Esto incluye la creación de indicadores específicos y metas evaluables para medir el éxito de los procesos y los resultados de la estrategia nacional.

En los considerandos de la medida, el gobierno enfatiza que la vida a la intemperie conlleva una "alta vulnerabilidad sociosanitaria". El texto advierte que el deterioro de la salud de quienes llevan largo tiempo desvinculados del sistema de asistencia exige respuestas transversales y dispositivos específicos de captación, cuya responsabilidad debe ser compartida por todo el Estado.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) publicó este domingo un informe en el marco de la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle. Allí se señaló que ese día se brindó asistencia a 3.215 personas: 2.249 en Montevideo y 966 en el interior.