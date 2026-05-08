"La ausencia también comunica": el duro reclamo de intendente blanco al Mides en plena alerta roja

El intendente de Paysandú, Nicolas Olivera, quien actualmente también se desempeña como presidente del Congreso de Intendentes, denunció faltante de recursos y "enormes limitaciones operativas" para atender personas en situación de calle en el departamento. El reclamo se da en el marco de la alerta roja decretada por el Gobierno. El jerarca departamental apuntó contra el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) al considerar que la cartera debía "estar mucho mas preparada para la situación" y criticó la "falta de previsión". Al mismo tiempo, criticó al ministro Gonzalo Civila por no haberse comunicado con él para coordinar acciones.

En diálogo con El País, Olivera dijo que la problemática de faltante de recursos "también ocurrió el año pasado". Resaltó que la alerta roja decretada por el gobierno en el año 2025, "llegó casi hasta noviembre cuando no había ni frío ni nada".

"Es una herramienta que se utiliza para dar uso a la posibilidad de levantar a la gente en situación de calle, pero excede con lo que tiene que ver con el frío", comentó el intendente.

Olivera subrayó que durante la jornada del jueves, en el Comité de Emergencias Departamental, se notificó que en el caso de que se retire a todas las personas en situación de calle en Paysandú, "habría que levantar mas gente que los cupos que se tienen para que sean alojados".

Comité de Emergencias de Paysandú. Foto: Intendencia de Paysandú.

Horas después, a través de un posteo en la red social X, Olivera dijo que este jueves el Comité Departamental de Emergencia analizó "una realidad compleja". En ese sentido, subrayó la existencia de "recursos insuficientes y enormes limitaciones operativas para afrontar solos", la problemática de las personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas pronosticadas.

"Llama la atención que, frente a un problema de esta magnitud, el ministro de Desarrollo Social (Mides) Gonzalo Civila ni siquiera se haya comunicado con el Presidente del Congreso de Intendentes [Olivera] para coordinar acciones. En una emergencia nacional, la ausencia también comunica", dijo el intendente sanducero en la red social.

Y llama la atención que, frente a un problema de esta magnitud, el ministro de Desarrollo Social @gonzacivila ni siquiera se haya comunicado con el Presidente del @cintendentesuy para coordinar acciones. En una emergencia nacional, la ausencia también comunica. — Nicolás Olivera (@OliveraPdu) May 8, 2026

Olivera comunicó al SINAE la falta de recursos

Olivera expresó que le adelantó al Sinae que "no cuentan con los recursos" para hacer frente a la emergencia. Añadió que con su director, Leandro Palomeque, hay "un diálogo bárbaro", que es "pragmático" y "siempre da la cara". Aún así, sostiene que "es el Mides el que debe estar adelante y coordinar la situación".

El ministro de Desarrollo Social, Gonzálo Civila, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el director del SINAE, Leandro Palomeque en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

"Si bien se activó el Sinae (Sistema Nacional de Emergencias), y los Comités Departamentales de Emergencia que presidimos los intendentes -pero que son un centro de coordinación- siempre, en toda emergencia, hay una referencia que habla de quien lidera y aporta la expertise en el tema", sostuvo Olivera.

Ejemplificó con los incendios que azotaron al departamento en 2022: "Nosotros tuvimos que hacer frente a los peores incendios en la historia del Uruguay, y quien daba las directivas y ordenaba el operativo era Bomberos, yo, presidente del Comité de Emergencias no era quién para dar órdenes".

Con respecto a la vigente alerta roja, Olivera dijo que el Mides es "la referencia ineludible" en este caso. Sostuvo que si bien dicha cartera tiene un plan estructural, una vez declarada la emergencia "es quien tendría que durante un año, haber estado preparando todo".

Olivera expresó que el Mides debía tener "todos los elementos y herramientas" más allá de las capacidades de las distintas intendencias departamentales para atender la emergencia.

"No podemos haber llegado ayer sin tener cupos de lugares para gente que capaz que los precisaba, eso es una falta de previsión tremenda", manifestó Olivera, quien agregó que debe ser la cartera de Desarrollo Social la que debe "liderar y encomendar".

Gonzalo Civila en conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé.

"Nosotros ayudamos, las intendencias apoyamos, colaboramos, coordinamos, pero el Mides es quien tiene que estar al frente del tema", añadió.

En ese sentido, sostuvo que "parece mentira" que "no haya recibido un solo llamado en calidad de presidente del Congreso de Intendentes" por parte de Civila.

"Si es tan grave, tan importante [la emergencia], yo agotaría todos los recursos para reunirme con todo el mundo, y a su vez, hace un año estaría diagnosticando de qué forma se puede cumplir con los requerimientos para este día", aseveró.

"El Mides tendría que haber estado mucho más preparado para esta situación, y lamentablemente, por lo menos en Paysandú, no contamos con los elementos con los que tenemos que contar para afrontar la emergencia", concluyó.