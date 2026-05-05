Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes: sepa cuáles son las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes. En principio, la advertencia se extiende hasta las 20:00 horas

Meteorología señaló en un comunicado que una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmedo e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes".

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. "Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", reportó Inumet.

Alerta amarilla este martes 5 de mayo de 2026. Foto: Inumet.

Principales localidades bajo alerta amarilla:

Flores: Andresito y Ismael Cortinas.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

Alerta roja

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, convocó este martes a una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el director del SINAE, Leandro Palomeque. El jerarca anunció que se decretará la alerta roja a partir de este jueves en todo el territorio nacional debido al ciclón pronosticado para los próximos días y las bajas temperaturas.

El secretario de Presidencia detalló que se trabajará con el SINAE para "evacuar de manera obligatoria a las personas que están en situación de calle". Sánchez explicó que el despliegue será a nivel nacional a partir de este jueves. En ese sentido, adelantó que unidades militares, en coordinación con el Mides, "abrirán cupos para recibir a personas en situación de calle".

El ministro de Desarrollo Social, Gonzálo Civila, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el director del SINAE, Leandro Palomeque en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Aviso especial

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población porque primero espera tormentas fuertes por un frente frío y luego vientos intensos por la formación de un ciclón extratropical, todo dentro de esta semana. Se trata de un pronóstico del tiempo coincidente con el que han anunciado meteorólogos independientes como Mario Bidegain y Guillermo Ramis.

Inumet explicó que "a partir de la tarde de este martes 5 de mayo se prevé el inicio de un período de inestabilidad que afectará al país, con tormentas fuertes (puntualmente severas), lluvias de variada intensidad y vientos fuertes".

Lo primero sucederá entre la tarde y la noche de este martes: "Se esperan tormentas, algunas puntualmente fuertes, principalmente en el norte y la franja central del país. Estas tormentas podrán estar acompañadas de rachas de viento fuertes y lluvias intensas en cortos períodos (20 a 40 mm en tres horas)".

Gente abrigada en día frío en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Posteriormente, desde la noche del miércoles "un frente frío ingresará al país generando tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias abundantes en todo el territorio". Por este frente frío se prevén acumulados de lluvia significativos, de entre 60 y 100 milímetros en un lapso de 12 horas, "especialmente en el centro-sur, este y noreste".

"Durante las tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes (puntualmente copiosas), rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo", indicó Inumet. Este fenómeno persistirá hasta la madrugada del viernes.

Pero a partir del viernes, y hasta la madrugada del domingo, estarán sobre Uruguay las consecuencias de un ciclón extratropical que se formará al sur del territorio nacional.

"Tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico. Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes, y un aumento significativo del oleaje. Además, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas", explicó Inumet.