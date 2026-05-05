Se viene el temporal: meteorólogos pronostican días complejos en Uruguay con tormenta, lluvia y viento

Esta semana tendrá todo en materia climática: empezó con temperaturas agradables, superiores a los 20°, pero cerrará con un frío casi invernal. Además, habrá tormenta y lluvia, en el norte ya desde este martes, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), y en el resto del país desde el miércoles. Primero pasará un frente frío y el fin de semana tendrá una depresión que provocará fuertes vientos.

Para empezar, Inumet pronostica lluvias fundamentalmente en el norte este martes, aunque no serían de gran importancia. En Montevideo no se esperan precipitaciones y la temperatura será agradable: de una mínima de 10° a una máxima de 23°.

El miércoles se desplazarán las lluvias y tormentas al resto del país, incluida la capital, aunque la temperatura se mantendrá agradable: de 13° a 23°.

El jueves, según Inumet, será una jornada de fuertes lluvias y tormentas en todo el país. Además, la temperatura comenzará a caer en su valor máximo: en Montevideo habrá entre 14° y 19°.

El viernes, según el pronóstico del tiempo, la probabilidad de lluvias se mantiene alta, pero a eso se agrega un fuerte viento: la temperatura oscilará entre 11° y 15°, marcando un considerable descenso. El sábado seguirán el viento fuerte y las precipitaciones, y habrá entre 10° y 13°. Para el domingo, Día de la Madre, se prevé entre 10° y 13° pero con nula probabilidad de lluvias.

Una persona camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Guillermo Ramis advierte por un temporal el sábado con vientos de hasta 100 kilómetros por hora

El meteorólogo Guillermo Ramis ve un panorama similar: en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) pronosticó lluvias desde el miércoles, más fuertes el jueves; vientos desde el viernes, más intensos el sábado. De hecho, lo que sucederá el sábado lo cataloga como "un temporal", ya que prevé intensidades de 80 kilómetros por hora en Montevideo y 100 kilómetros por hora en Punta del Este.

"Mucho cuidado con las lluvias y las tormentas del jueves", advirtió, y agregó que puede haber algunas "tormentas severas", a lo que aportó: "En el interior puede haber alguna granizada descomunal, pero es muy difícil de pronosticar".

El viento fuerte, en tanto, comenzaría el viernes producto de una depresión que se formará al sur de Uruguay. "La parte norte de la depresión genera ese temporal con bajas temperaturas y muy bajas sensaciones térmicas. Cuidado el sábado con las bajas sensaciones térmicas que van a complicar el panorama. Hasta el domingo de mañana tenemos algo de viento, no tan intenso. El peor día es el sábado", señaló.

Mario Bidegain advierte primero por un frente frío y luego por un ciclón extratropical

En definitiva, Uruguay tendrá una semana compleja con dos fenómenos meteorológicos que provocarán primero fuertes lluvias y luego intenso viento.

Un frente frío pasará entre miércoles y jueves, provocando lluvias y tormentas, posiblemente con tormenta eléctrica y caída de granizo, según adelantó a El País el meteorólogo Mario Bidegain. Luego habrá una leve mejoría durante el jueves, pero durará algunas horas. Sobre la noche empezarán a notarse las consecuencias de un ciclón extratropical que se posicionará al sur del país, principalmente con viento y una caída abrupta de la temperatura.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá agradable durante los primeros días de la semana, hasta el miércoles inclusive, pero luego empezará a bajar y el fin de semana, tras el pasaje del ciclón extratropical, se notará un frío casi invernal, con bajas sensaciones térmicas producto del viento.

"El miércoles nos afecta el pasaje de un frente frío con lluvias que pueden ser importantes en Montevideo, actividad eléctrica y no descarto algún granizo", dijo y agregó que posiblemente el mal tiempo inicie luego del mediodía, al menos en la capital. En total pueden caer más de 20 milímetros.

"Tenemos una mejora temporaria a partir del jueves al mediodía y sobre última hora un nuevo desmejoramiento ya no por un frente frío sino por una baja presión que nos afecta con rotación de vientos, que soplan del sector oeste, más fuertes, con ráfagas que pueden ser importantes el viernes", explicó. Agregó que por este fenómeno también puede haber precipitaciones pero no serían más que lloviznas, a lo sumo persistentes, no mayores a 10 milímetros. Los vientos sostenidos se espera que tengan velocidades de 40 o 50 kilómetros por hora y las ráfagas de 70.

"Ahí comienza a cambiar la masa de aire, mucho más seca y fría", comentó, adelantando que el sábado y el domingo serán "totalmente diferentes" a las jornadas previas producto del frío.

Persona caminando con paraguas bajo la lluvia Foto: Leonardo Mainé/El País

Según Bidegain, entre la temperatura máxima que se espera al inicio de la semana y la que se prevé para el fin de semana hay una "caída de 10°". Será el "primer fin de semana netamente frío, típicamente otoñal".

En su cuenta de X compartió un pronóstico que habla de una "situación meteorológica compleja" entre miércoles y sábado, primero con lluvias que pueden llegar a 200 milímetros en algunas zonas del país y luego con vientos de entre 80 y 100 kilómetros por hora.